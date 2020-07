Sao Paulo verschiebt Karneval wegen Corona auf unbestimmte Zeit

Den Sambaschulen und den Veranstaltern sei klar, dass ein Straßenkarneval im kommenden Februar wegen der Corona-Pandemie nicht möglich sei, sagte Bürgermeister Bruno Covas. Die Feiern in der größten Stadt Brasiliens sind zwar weniger bekannt ist als die in Rio, doch in den vergangenen Jahren entwickelte sich der Karneval in der Zwölf-Millionen-Einwohner-Metropole immer mehr zum Besuchermagneten: Bei der 2020er Ausgabe kamen 120.000 Zuschauer zum Umzug der Sambaschulen - und mehr als 15 Millionen Feiernde zum mehrere Wochen dauernden Straßenkarneval.

Beim letzten Straßenkarneval in Sao Paulo feierten 2020 mehr als 15 Millionen Menschen

Auch Rio auf der Kippe

Den Berichten zufolge denken auch die Behörden in Rio de Janeiro mit seinem weltberühmten Karneval über einen ähnlichen Schritt nach. Der Karneval mit seinen farbenfrohen Kostümen, glanzvollen Umzügen und ausgelassenen Parties war über Jahrzehnte ein wesentlicher Ausdruck des brasilianischen Lebensgefühls. Angesichts der Corona-Krise ist davon auszugehen, dass Hunderte Städte dem Beispiel Sao Paulos folgen und ihre Veranstaltungen absagen.

Auch der weltberühmte Karneval von Rio de Janeiro steht vor einer ungewissen Zukunft

Brasilien ist nach den USA das am meisten von der Corona-Pandemie bestroffene Land der Welt. in dem südamerikanischen Land wurden bislang bereits mehr als 2,3 Millionen Infektionen nachgewiesen, mehr als 85.000 Brasilianer starben. Der Bundesstaat São Paulo gilt als das Epizentrum des Virus.

