Sandra Petersmann liebt das Reisen und hat immer eine Tasche gepackt. Ihre Lieblingsfarbe ist schwarz, aber schwarz-weiße Geschichten gehen ihr gegen den Strich.

Sandra hat Politik und Geschichte in Deutschland und Südafrika studiert. Nach ihrem Volontariat bei der Deutschen Welle (1999-2000) ging es wieder raus in die Welt, um vor allem über den Krieg in Afghanistan und die HIV/AIDS-Epidemie im südlichen Afrika zu berichten. 2011 wurde Sandra Südasien-Korrespondentin der ARD und zog nach Indien – intensive Jahre in einer faszinierenden Region, die bis heute nachhallen. Im Jahr 2016 erhielt sie den Courage-Preis des Journalistinnenbundes.

Seit ihrer Rückkehr zur DW kümmert sich Sandra um den Ausbau der investigativen Berichterstattung.