Russland und Ukraine tauschen erneut Gefangene aus

Zwei Wochen nach dem überraschenden Einmarsch ukrainischer Soldaten in die russische Region Kursk haben Russland und die Ukraine jeweils 115 Kriegsgefangene ausgetauscht. Der Austausch fand statt, während Kiew seine Offensive in Kursk verstärkte und Russland weitere ostukrainische Städte ins Visier nahm. Außerdem fiel er auf den ukrainischen Unabhängigkeitstag.

Kiew und Moskau bestätigen den Austausch

Beide Länder bedankten sich bei den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), die nach eigenen Angaben den Austausch vermittelt haben. "Weitere 115 unserer Verteidiger sind heute nach Hause zurückgekehrt. Es handelt sich um Soldaten der Nationalgarde, der Streitkräfte, der Marine und des staatlichen Grenzschutzes", sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. Er veröffentlichte Fotos von Männern, die in ukrainische Flaggen gehüllt waren. Die Regierung in Kiew hatte erklärt, bei seinem Einmarsch in Kursk am 6. August Hunderte von russischen Soldaten gefangen genommen zu haben.

Russland bestätigte den Austausch: "Als Ergebnis eines Verhandlungsprozesses wurden 115 russische Soldaten, die in der Region Kursk gefangen genommen wurden, aus den vom Kiewer Regime kontrollierten Gebieten zurückgebracht", teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit.

Das Ministerium erklärte, die Soldaten befänden sich derzeit im benachbarten Weißrussland, wo sie "psychologisch-medizinische Hilfe" erhielten und bald nach Russland gebracht würden. Das Ministerium veröffentlichte Bilder, die die Männer in der Nähe von Bussen auf einem Feld zeigen.

Russische Kriegsgefangene nach ihrer Freilassung Bild: Russian Defence Ministry/Handout/REUTERS

Umstrittene Vermittler vom Golf

Es ist der siebte Austausch dieser Art, den die VAE-Regierung in Abu Dhabi seit der Invasion Russlands in der Ukraine im Februar 2022 vermittelt haben. Die Vereinigten Arabischen Emirate, ein enger Sicherheitspartner der USA, haben während des gesamten Krieges gute Beziehungen zu Moskau aufrechterhalten - zum Ärger westlicher Regierungen. Zugleich wurden die Beziehungen zu Kiew verstärkt.

