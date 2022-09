Russland: Flucht vor Putins Krieg

Wegen des Krieges in der Ukraine hat Putin eine sofortige Teilmobilmachung angekündigt. Doch viele Russen wollen nicht mitmachen.

Griechenland: Umgehen Reeder das Embargo?

Griechische Reeder sollen Erdöl auf hoher See von russischen Tankern übernehmen. Das EU-Embargo werde dadurch massenhaft gebrochen, so Recherchen griechischer Journalisten.

Großbritannien: Angst vor dem Winter

Steigende Inflation und jetzt auch noch sehr hohe Energiepreise: die Zahl derer, die im Königreich ihre Gasrechnung nicht mehr bezahlen können, wächst.

Spanien: Mühsamer Aufbruch auf Vulkaninsel La Palma

Der Vulkan auf La Palma ist erloschen, doch der Neuanfang gestaltet sich mühsam. Die Schäden für Tourismus und Landwirtschaft sind gewaltig.

Finnland: Das Dorf der Pessimisten

Mit einem Verein für Pessimisten wollen zwei Finnen ihrem Ort neuen Schwung geben. Damit wollen sie vor allem den massiven Wegzug von jungen Leuten stoppen.

