Russland - EU: Sanktionen gegen Sanktionen

Russische Exportschlager - echt russisch?

Russische Küche

Im Gegensatz zu Frankreich oder Italien besitzt Russland keine ausgeprägte nationale Küche. In den Dörfern gab es Bauernessen, in den Adelshäusern wurde europäisch gespeist. Was heute als "russische Küche" gilt, hat sich in den letzten 100 Jahren als Sammelsurium unterschiedlicher Einflüsse entwickelt. So ist der berühmte "Hering im Pelzmantel" eigentlich beim norwegischen "Sildesalat" abgeguckt.