Russischer Umweltaktivist erhält Right Livelihood Award

Mit dem schwedischen Right Livelihood Award, auch bekannt als "alternativer Nobelpreis", werden in diesem Jahr vier Personen ausgezeichnet, unter ihnen auch der 48-jährige russische Umweltschützer und Aktivist Wladimir Sliwjak. Er ist Ko-Vorsitzender der russischen Organisation Ecodefense.

Gegen Atomkraft und Abfallimporte

Wladimir Sliwjak wurde 1973 in Kaliningrad geboren. Seit über 30 Jahren engagiert er sich für den Umweltschutz. 1989 entstand auf Grundlage der Kaliningrader Bewegung "Solidarität" die Organisation Ecodefense, die von Sliwjak mitbegründet wurde. Bereits 1994 startete er eine Anti-Atomkraft-Kampagne, die die Abschaltung des inzwischen stillgelegten litauischen AKWs Ignalina vom Typ Tschernobyl forderte. Vier Jahre später gelang es Ecodefense zusammen mit bulgarischen Aktivisten, den Transport abgebrannter Brennelemente aus Bulgariens einzigem Atomkraftwerk Kosloduj nach Russland zu stoppen. "Diese enormen Erfolge haben bewiesen, dass selbst im autoritären Russland zivilgesellschaftliche Initiativen staatlich unterstützten Projekten wirksam etwas entgegensetzen können", heißt es auf der offiziellen Website des Preises zur Arbeit von Ecodefense.

"Wer Wladimir kennt, weiß, dass er ein gradliniger Mensch ist und keine Kompromisse macht. Er ist immer bereit, sich mit Themen auseinanderzusetzen, für die es, gelinde gesagt, kein öffentliches Interesse gibt. Wenn er weiß, dass etwas wichtig ist, kann ihn nichts mehr aufhalten. Das Thema Atomkraft ist komplex und er greift Aspekte auf, die keine Beachtung finden. Er war der erste, der den Import von abgereichertem Uran aus Deutschland nach Russland zum Thema machte", erzählt Wladimir Tschuprow, Projektleiter bei Greenpeace-Russland, im Interview mit der DW.

In seinem Buch "From Hiroshima to Fukushima" analysiert Slivyak die Ursachen und Folgen der AKW-Katastrophe in Japan

2012 veröffentlichte Sliwjak das Buch "From Hiroshima to Fukushima", in dem er die Ursachen und Folgen der AKW-Katastrophe in Japan im Jahr 2011 analysiert. "Ich lese sein Material und seine Kommentare immer mit Interesse. Sie sind professionell, genau, zeitnah und kompromisslos", urteilt der Leiter des russischen "Zentrums für Umweltinvestitionen", Michail Julkin, im DW-Gespräch. "Sie enthalten Kritik, die manchmal ziemlich scharf ist, aber ohne Gemeckere. Es sind keine pauschalen und haltlosen Anschuldigungen. Es ist immer der Versuch, objektiv zu verstehen und die beste, nachhaltige Lösung zu finden."

Verfolgung als "ausländischer Agent"

Sliwjak und seine Organisation Ecodefense haben in Russland eine ganze Generation von Umweltschützern und Aktivisten hervorgebracht. Seit 1995 absolvierten mehr als 10.000 Studierende die Bildungsprogramme der Organisation. Und von 2012 bis 2015 unterrichtete Sliwjak das Fach Umweltpolitik an der "Hochschule für Wirtschaft" in Moskau.

Als erste Umweltorganisation wurde Ecodefense im Jahr 2014 von den russischen Behörden in das Staatsregister der sogenannten "ausländischen Agenten" eingetragen. Als offizieller Grund wurde die Kampagne der Aktivisten gegen den Bau eines AKWs in der Region Kaliningrad angegeben. Wladimir Sliwjak klagte gegen die Diffamierung als "ausländischer Agent" und die Organisation weigerte sich, den Forderungen des Justizministeriums Folge zu leisten. Dafür fällige Strafzahlungen lehnte Ecodefense ebenfalls ab. Daher wurden gegen die Direktorin der Umweltschutzorganisation, Alexandra Koroljowa, fünf Strafverfahren eingeleitet. Die Aktivistin musste schließlich nach Deutschland emigrieren.

Wer sich in Russland politisch engagiert und Geld aus dem Ausland erhält, muss sich schon seit Jahren als "ausländischer Agent" in ein entsprechendes Register eintragen lassen. Jede dort erfasste Person oder Organisation ist verpflichtet, den Behörden regelmäßig Berichte über die eigenen Aktivitäten sowie über die betrieblichen Ausgaben vorzulegen. Betroffen sind insbesondere Nichtregierungsorganisationen und internationale Medien.

Warnung vor "schwarzem Schnee" im Kusbass

Trotz der Verfolgung durch die Behörden nahm Wladimir Sliwjak 2014 den Kampf gegen die Umweltschäden durch den Kohleabbau in Russland auf. Zusammen mit anderen Aktivisten produzierte er den Dokumentarfilm "Auf der Kohle" über die Zerstörung der Natur und die Verletzung der Rechte indigener Völker im Kohlebecken Kusbass. Die Region in Sibirien ist Russlands wichtigstes Kohlerevier und zugleich eine der am stärksten verschmutzten des Landes. Im Winter wird die Luftverschmutzung am deutlichsten, denn dann färben sich sogar Schneeflocken schwarz. Im Jahr 2020 veröffentlichte Sliwjak zusammen mit Ecodefense einen ausführlichen Bericht über den Zustand der Umwelt sowie die Häufigkeit von bestimmten Erkrankungen und die Sterberate im Kusbass.

Rauchende Schlote und schwarzer Schnee im russischen Kohlerevier Kusbass

"Auf lokaler Ebene nahmen sich Aktivisten der Probleme an, aber allein Wladimir brachte das Thema auf der föderalen Ebene Russlands zur Sprache. Er veröffentlichte eine Reihe von Berichten und führte eine öffentliche Kampagne durch. Eigentlich schuf er die Basis für das Verständnis dessen, was in der russischen Kohleindustrie passiert", betonte Wladimir Tschuprow von Greenpeace-Russland.

Adaption aus dem Russischen: Markian Ostaptschuk