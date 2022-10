Rock-'n'-Roll-Legende Jerry Lee Lewis ist tot

Mit Jerry Lee Lewis starb an diesem Freitag einer der letzten großen Pioniere des Rock 'n' Roll. Seine siebte Ehefrau Judith Coghlan Lewis sei an seiner Seite gewesen, teilte Lewis' Agent der Deutschen Presse-Agentur mit. Der US-Musiker starb demnach in seinem Haus im Bundesstaat Mississippi eines natürlichen Todes. Er wurde 87 Jahre alt.

"The Killer", wie er auch genannt wurde, war berühmt für seinen Song "Great Balls of Fire", seine starke Bühnenpräsenz und seinen dynamischen Stil am Klavier. Neben Elvis Presley, Chuck Berry und Little Richard zählte er zu den größten Rock-'n'-Roll-Stars der Geschichte und beeinflusste eine ganze Generation von Musikerinnen und Musikern. Bruce Springsteen sagte einst über ihn: "Er spielt keinen Rock 'n' Roll, er ist Rock 'n' Roll."

Seite an Seite mit der Crème de la Crème des Musik-Business: Jerry Lee Lewis, Chuck Berry und Ray Charles (v. l. n. r.)

"Million Dollar Quartet" mit Elvis Presley, Johnny Cash und Carl Perkins

Geboren wurde Jerry Lee Lewis am 29. September 1935 in einer armen Familie in Ferriday, Louisiana. Schon als Kind entdeckte er das Klavierspiel für sich. Seine Eltern nahmen eine Hypothek auf ihr Haus auf, um dem 10-jährigen Jerry ein eigenes Instrument zu kaufen.

1956 zog Lewis nach Memphis (Tennessee), dem Mekka neuer amerikanischer Musik, und war einer der ersten, die bei dem berühmten Plattenlabel "Sun Records" unter Vertrag genommen wurden. Noch im selben Jahr kam es zu der legendären Jam-Session und Aufnahme mit Elvis Presley, Johnny Cash und Carl Perkins, die unter dem Namen "Million Dollar Quartet" in die Geschichte eingehen sollte.

In der Glanzzeit des Rock konnte sich Lewis mit dem "King of Rock 'n' Roll" messen. Er überlebte Elvis Presley um einige Jahrzehnte - und feierte mit Songs wie "Great Balls of Fire" und "Whole Lotta Shaking' Goin' On" Welterfolge. "Elvis war der Größte", sagte Jerry Lee Lewis gern. "Ich war der Beste."

Legendäres Quartett: Elvis Presley, Johnny Cash, Carl Perkins und Jerry Lee Lewis

Skandalöse Auftritte, bewegtes Privatleben

Sein Stil war eine wilde Mischung aus Jazz, Country, Rhythm and Blues und Boogie. Er war unter den ersten, die einen Platz in der Ruhmeshalle des Rock bekamen. Zu seinen Fans zählte neben Bruce Springsteen auch Beatles-Sänger John Lennon - der soll ihm bei der ersten Begegnung die Füße geküsst haben.

Doch Lewis war nicht nur für seine Hits berühmt, sondern auch für seine wilden Auftritte, die Dramen und Skandale in seinem Privatleben. Der Rocker mit dem strohblonden, ins Gesicht hängenden Haar war berüchtigt dafür, Konzerte in letzter Minute abzusagen. Meistens spielte Lewis sein Piano im Stehen, setzte oder stellte sich auch darauf. Mehrere Live-Auftritte beendete er, indem er seinen Flügel anzündete. Sechs Mal war er verheiratet, zum ersten Mal mit 16. Mit der zweiten Frau, da war Lewis gerade mal volljährig, bekam er ein Kind. Insgesamt hatte er sechs Kinder, von denen zwei vor ihm starben.

"Wohin komme ich nach meinem letzten Atemzug?"

Zum Verhängnis wurde ihm Ehe Nummer drei: Mit 22 Jahren heiratete er seine 13-jährige Großcousine Myra Gale Brown, was in Großbritannien einen Sturm der Entrüstung auslöste und Lewis dazu zwang, seine Tournee am dritten Abend abzubrechen. Der gemeinsame Sohn von Lewis und Myra ertrank 1962 dreijährig im Pool. Das gleiche Schicksal ereilte Ehefrau Nummer vier.

Ein 19-jähriger Sohn starb 1973 bei einem Autounfall, seine fünfte Ehefrau 1983 offenbar an einer Überdosis Heroin. Das bewegte Leben des Musikers wurde 1986 mit Dennis Quaid in der Hauptrolle unter dem Titel "Great Balls of Fire" verfilmt.

Immer wieder äußerte Lewis Angst, wegen seiner Musik zur Hölle verdammt zu sein: "Ich war immer besorgt, ob ich im Himmel oder der Hölle landen werde", sagte er 2015 dem britischen "Guardian". "Ich sorge mich weiterhin, abends vor dem Zubettgehen. Es ist eine sehr ernste Situation. Wohin komme ich nach meinem letzten Atemzug?"

Jerry Lee Lewis hatte in der jüngeren Vergangenheit bereits mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen - unter anderem mit einem Rückenleiden und 2019 mit einem Schlaganfall und dessen Folgen. Wenn er dennoch auf die Bühne trat, wirkte er sehr geschwächt.

Vor rund einer Woche war auf dem Instagram-Profil von Lewis ein Foto veröffentlicht worden, auf dem ihm Musiker Kris Kristofferson die Urkunde über die Aufnahme in die Ruhmeshalle des Country überreicht. Lewis liegt auf dem Bild im Krankenbett mit Medikamenten auf dem Nachttisch und wirkt gebrechlich. In Erinnerung bleiben wird aber seine sprühende Vitalität auf der Bühne - und seine Musik, die auch nach mehr als einem halben Jahrhundert nichts von ihrer Frische eingebüßt hat.

bb/jj (dpa, afp)