Er gehörte zu den einflussreichsten US-Country-Sängern und Songschreibern des 20. Jahrhunderts. In Erinnerung geblieben ist Johnny Cash wegen seiner tiefen Bass-Baritonstimme - und durch seinen Song "Ring of Fire".

Anfang der 1960er Jahre nahm Johnny Cash "Ring of Fire" auf und landete damit einen Welthit. Der Song handelt von Sucht und verbotener Liebe. Cash war tablettenabhängig, was ihn nicht davon abhielt, weiter Musik zu machen. Er gab viele legendäre Konzerte, eins davon auch im Weißen Haus für Präsident Nixon. 1980 wurde er in die Country Music Hall of Fame aufgenommen. Am 12. September 2003 starb Johnny Cash in Nashville, Tennessee.