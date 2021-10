Robert Lewandowski - Traumtor, Traumquote

"Zurück in der Spur, gutes Teamwork", schrieb Robert Lewandowski auf Instagram, nach dem 5:2-Erfolg des FC Bayern bei Union Berlin. Aus der Spur waren die erfolgsverwöhnten Münchener am Mittwoch gekommen, als sie im DFB-Pokal bei Borussia Mönchengladbach sensationell mit 0:5 untergegangen waren. "Schwer zu verstehen, was da passiert ist", hatte der Torjäger eingeräumt, der wie seine Teamkollegen eine indiskutable Leistung gezeigt hatte.

Lewandowski gelobte Besserung - und lieferte in Berlin wieder einmal einen Doppelpack. Es waren seine Saisontreffer Nummer elf und zwölf in nur zehn Bundesliga-Spielen. Wenn der 33 Jahre alte Pole diese Quote bis zum Saisonende durchhält, landet er wieder im Bereich seines Rekords aus der vergangenen Saison, vielleicht kann er ihn sogar verbessern: Mit 41 Saisontoren hatte Lewandowski Gerd Müllers Bestmarke von 1972 geknackt, die als Rekord für die Ewigkeit galt.

Sicherer Elfmeterschütze

Lewandowski scheint so etwas wie eine eingebaute Torgarantie zu haben. Das Internetportal "Statista" errechnete eine Quote von 0,91 Treffern pro Spiel für seine Zeit beim FC Bayern, die 2014 mit seinem Wechsel von Borussia Dortmund an die Isar begonnen hatte.

Lewandowski (r.) verlud Union-Torwart Andreas Luthe und schoss den Elfmeter ins linke Eck

Die 1:0-Führung der Bayern in Berlin erzielte der Torjäger per Elfmeter. Lewandowski ist ein sehr sicherer Schütze vom Punkt. Seit Beginn der Saison 2020/21 trat er 14-mal zum Strafstoß an, 13-mal zappelte der Ball hinterher im Netz. Mehr als einen vergebenen Elfmeter in einer Spielzeit hat sich Lewandowski in seiner gesamten Karriere noch nicht geleistet.

Ball ins Fenster geschossen

Auch sein zweiter Treffer gegen Union resultierte aus einem ruhenden Ball. Lewandowski verwandelte einen Freistoß direkt. Aus 17 Metern zirkelte er den Ball ins rechte Eck. Ein Traumtor, das Hasan Salihamidzic nicht überrascht haben dürfte. Anfang der Woche hatte Lewandowski nach dem Freistoßtraining aus Spaß den Ball direkt ins offene Bürofenster des Bayern-Sportdirektors geschossen.

In dem Büro werden sich Salihamidzic und Lewandowski möglicherweise bald zu Verhandlungen gegenübersitzen. Angeblich denkt der Pole darüber nach, seinen Vertrag bei den Bayern, der noch bis Mitte 2023 läuft, vorzeitig um zwei Jahre zu verlängern. Bei Ablauf des möglichen neuen Vertrags Mitte 2025 wäre Lewandowski fast 37 Jahre alt. Na und? Der portugiesische Superstar Cristiano Ronaldo, inzwischen bei Manchester United, ist auch schon über 36 Jahre alt und immer noch ein gefürchteter Torjäger.

Topklubs buhlen um Lewandowski

United-Stadtrivale Manchester City soll daran interessiert sein, Lewandowski zu verpflichten. Auch Paris St. Germain soll um die Dienste des polnischen Torjägers buhlen. Dort könnte der aktuelle Weltfußballer ein Gespann mit dem sechsmaligen Preisträger Lionel Messi bilden. Sollte Lewandowski, dessen Marktwert auf 60 Millionen Euro geschätzt wird, ins Ausland wechseln, würde die Bundesliga eine ihrer größten Attraktionen verlieren. Doch noch ist keine Rede vom Abschied aus München. Vielleicht wird Lewandowski ja noch einige Jahre lang den Ball im Bürofenster des Bayern-Sportdirektors versenken.