Ressource Wasser: Deutsche Redensarten am Weltwassertag

Deutsche Redensarten rund ums Wasser

Nah am Wasser gebaut

Wer umgangssprachlich "nah am Wasser gebaut ist", hat deswegen noch lange keine Immobilie an einem See oder Fluss. Aber so nah, wie sich ein Haus am Ufer befinden kann, so nah sind manche Menschen den Tränen: Sie weinen einfach sehr schnell.