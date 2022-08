"Kevin - Allein zu Haus"

... der US-Komödie "Kevin - Allein zu Haus". In der Klamotte aus dem Jahr 1990 schlägt sich der damalige Kinderstar Macaulay Culkin in der Rolle des bei der Abreise in den Familien-Urlaub zu Hause vergessenen Kevin mit zwei trotteligen Einbrechern herum. Immerhin war Bollywood so kulant, sich mit der Kopie des Filmstoffs 18 Jahre Zeit zu lassen.