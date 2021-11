Er ist der Ur-Held in der Comicwelt. Superman trat 1933 erstmals in einem Comicstrip im "DC"-Verlag in Erscheinung - und ist die Vorlage für alle späteren Superhelden, die nach ihm kamen.

Sein "menschlicher" Name ist Clark Kent. Auf seinem Heimatplaneten Krypton aber nennt man ihn Kal-El. Sein Beiname: "Man of Steel". Superman hat übermenschliche Kräfte: Er ist superstark, superschnell, hat ein Supergehör und den Röntgenblick, er ist unverwundbar und kann fliegen. Seine Kräfte kann er im Sonnenlicht der Erde aufladen. Sieben Kino-Blockbuster wurden ihm bereits gewidmet - im letzten ("Batman V Superman - Dawn of Justice", März 2016) kämpft er an der Seite von Batman und Wonder Woman gegen die schlimmste Bedrohung, der die Menschheit je ausgesetzt war.