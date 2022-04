RB Leipzig gewinnt dramatisch und steht im DFB-Pokalfinale

Dann war auch der eigentlich ruhige Domenico Tedesco nicht mehr zu halten. Als der eingewechselte Emil Forsberg den Ball in der Nachspielzeit mit einem wuchtigen Kopfball in die Maschen beförderte, stürmte der Leipziger Trainer im Vollsprint zu seinen Spielern. Die feierten an der Seitenlinie den entscheidenden Treffer im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Union Berlin. Es war der der Schlusspunkt in einem dramatischen Spiel, das RB am Ende knapp mit 2:1 (0:1) für sich entscheiden konnte. "Das sind Momente, die du nie vergisst. Das ist unglaublich, das geht nur im Fußball", sagte Forsberg bei Sky.

Zuvor hatte Sheraldo Becker die Gäste in Führung gebracht, ehe André Silva in der zweiten Halbzeit das Spiel wieder ausgleichen konnte. Der "Lucky Punch" durch Forsberg und der nur eine Minute später ertönende Schlusspfiff verwandelte das ausverkaufte Stadion in Leipzig innerhalb von wenigen Augenblicken in ein Tollhaus. Auf dem Rasen wurde ausgiebig gefeiert, nur RB-Trainer Tedesco stand zunächst etwas abseits, nachdem er seine ganze Freude herausgeschrien hatte. "Ich habe die Jungs beobachtet wie sie feiern", berichtete er im Interview mit der ARD. "Den einen oder anderen erkennt man dann nicht mehr wieder, wenn sie feiern. Und das habe ich beobachtet."

Halstenberg: "Wir haben die Qualität"

Es war Tedescos 23. Spiel als Cheftrainer für Leipzig. Und seine Bilanz kann sich sehen lassen, denn lediglich zwei Niederlagen musste er bisher hinnehmen. Der Erfolg gegen Union war der vierte Sieg in Folge - Zahlen die für sich sprechen. Der gebürtige Italiener ist noch nicht lange in Diensten von RB, darf aber jetzt schon für sich in Anspruch nehmen, den Klub wieder in die Spur gebracht zu haben.

Emil Forsberg erzielt den Siegtreffer gegen Union Berlin - nun winkt der erste Titel in der Vereinsgeschichte

Tedesco hatte Leipzig Mitte Dezember auf Rang elf übernommen und belegt aktuell den dritten Platz in der Bundesliga. Dazu steht er im Halbfinale der Europa League und im DFB-Pokalfinale gegen den SC Freiburg. Unter Tedesco hat Leipzig in dieser Saison damit die Chance auf zwei Titel.

Der 36-Jährige hat RB innerhalb kürzester Zeit seine Handschrift verpasst. Das Team wirkt geduldiger, hat mehr Ballbesitz und kann sich auf seine Stars wie Silva, Christopher Nkunku oder eben Torschütze Forsberg verlassen. Tedesco rotiert geschickt zwischen den Spielen und schöpft seine Wechselmöglichkeiten fast immer komplett aus, was zu Zufriedenheit bei seiner Mannschaft führt. "In der Hinrunde waren einfach viele Spieler unzufrieden“, erklärte kürzlich Marcel Halstenberg und ergänzte: "Wir haben die Qualität, wir brauchen nur den richtigen Plan.“ Den richtigen Plan scheint Tedesco für die Millionentruppe zu haben.

Über viele Stationen zum Erfolg

Der Chefcoach verlangt viel von seinen Spielern, lebt es ihnen aber auch vor. Bereits während seiner Ausbildung zum Fußball-Lehrer bewies Tedesco, dass er viel Potential hat. Gemeinsam mit Münchens Trainer Julian Nagelsmann, Pellegrino Matarazzo vom VfB Stuttgart oder auch Fortuna Düsseldorfs Daniel Thioune schloss er 2016 den 62. Fußball-Lehrer-Lehrgang erfolgreich ab - Tedesco wurde als Jahrgangsbester ausgezeichnet.

Gemeinsam absolvierten Julian Nagelsmann (r.) und Domenico Tedesco den Fußball-Lehrer-Lehrgang in Hennef

Sein Weg führte ihn zunächst zu Erzgebirge Aue in die 2. Liga, dann in die Bundesliga zum FC Schalke und schließlich ins Ausland zu Spartak Moskau. Erst im Dezember des vergangenen Jahres kam er zurück in die Bundesliga. Trotz seines jungen Alters hat er bereits viel Erfahrung an der Seitenlinie sammeln können, was aktuell RB Leipzig zu Gute kommt.

Schafft Leipzig das Double?

Durch den Erfolg gegen Union wird Tedesco am 21. Mai sein erstes Finale als Trainer bestreiten. Gegen Freiburg könnte dann der erste Titel für RB herausspringen. Im besten Fall schaffen die Leipziger sogar noch den Einzug ins Endspiel der Europa League - der Gegner im Halbfinale sind die Glasgow Rangers. "Wir haben so eine Mentalität in der Mannschaft, dass wir glauben müssen, beides zu gewinnen", sagte Forsberg zuversichtlich. Mit "Leidenschaft und Mentalität" sei "alles möglich", so der Schwede bei Sky. Mit Tedesco an der Seitenlinie scheinen die Chancen auf die Titelpremiere für RB ziemlich groß zu sein.