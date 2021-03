Raus aus dem Corona-Frust!

Frühling in Deutschland

Sankt Peter Ording, Schleswig-Holstein

Untrügliche, wenn auch nicht pflanzliche Frühlingsboten sind die Strandkörbe an Nord- und Ostsee. Wenn sie herausgestellt werden, ist der Sommer nicht mehr weit und können schon genutzt werden. In diesem Jahr sind sie - wie hier in St.-Peter-Ording - mehr ein Versprechen. Noch immer gilt in Deutschland der Lockdown.

Autorin/Autor: Andreas Kirchhoff