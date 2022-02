Putin besteht auf Entmilitarisierung der Ukraine

Das Wichtigste im Überblick:

Putin gibt bei der Ukraine nicht nach

Ukrainisch-russische Gespräche im Grenzgebiet beendet

EU besorgt über mögliche Atomwaffen in Belarus

FIFA will Russland von WM ausschließen

Schweiz schließt sich EU-Sanktionen an

Russische Oligarchen stellen sich gegen Putin

In einem weiteren Telefonat mit dem russischen Staatschef Putin hat der französische Präsident Emmanuel Macron versucht, diesen zu einem Ende der Angriffe zu bewegen. Putin verlangte als Bedingung für ein Ende des russischen Vormarsches in der Ukraine deren Entmilitarisierung sowie eine Anerkennung der von Russland annektierten Krim als russisches Territorium, wie der Kreml anschließend mitteilte. Außerdem habe Putin nochmals auf einer "Entnazifizierung" der ukrainischen Regierung und der "Neutralität" der Ukraine bestanden. In einer Mitteilung des Élysée-Palastes in Paris hieß es, Putin habe seinen Willen bekräftigt, "sich für ein Ende der Kämpfe zu engagieren".

Russisch-ukrainische Gespräche beendet

Ohne große Hoffnung auf eine Annäherung im russischen Krieg gegen die Ukraine haben im Grenzgebiet zwischen Belarus und der Ukraine Verhandlungen stattgefunden. Über den Inhalt der mehrstündigen Beratungen wurde zunächst nichts bekannt. Die ukrainische Delegation wurde Verteidigungsminister Oleksij Resnikow angeführt. Der russische Delegationsleiter Wladimir Medinski versicherte vor Beginn, Moskau sei an einer Einigung interessiert.

Die Delegationen Russlands (l.) und der Ukraine in der Region Gomel

Selenskyj ist skeptisch

Dass die Gespräche zu einem Ergebnis führen werden, bezweifelte der ukrainische Präsident bereits vorab. "Ich glaube nicht an ein Ergebnis dieses Treffens, aber lasst es uns versuchen", sagte Wolodymyr Selenskyj in einer Stellungnahme. Er versuche, den Krieg zu stoppen, solange es eine minimale Chance gebe. "Wir müssen pragmatisch sein, um unser Ziel zu erreichen", sagte er. "Und unser Ziel ist die territoriale Integrität des Landes."

Trotz der Gespräche gehen die russischen Angriffe weiter - hier ukrainische Soldaten in Charkiw

Moskaus Verteidigungsminister: "Abschreckungswaffen" alarmbereit

Das russische Verteidigungsministerium hat, wie von Präsident Putin am Sonntag angeordnet, die "Abschreckungswaffen" der Atommacht in verstärkte Alarmbereitschaft versetzt. Das bestätigte Minister Sergej Schoigu am Montag dem russischen Präsidenten, wie aus einer Mitteilung der Behörde hervorgeht. Konkret nannte er die strategischen Raketentruppen, die Nord- und die Pazifik-Flotte und die Fernfliegerkräfte. Putin hatte in einem vom Kreml verbreiteten Video von "Abschreckungswaffen" gesprochen, Atomwaffen nannte er nicht explizit.

Am Sonntag hatte Russlands Staatschef Wladimir Putin die "Abschreckungswaffen" in Alarmbereitschaft versetzen lassen

Atomwaffen künftig auch in Belarus?

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat sich besorgt über eine mögliche Stationierung von Atomwaffen in Belarus geäußert. Mit der beschlossenen Verfassungsänderung gebe sich das Land den Status einer Nuklearmacht. "Das bedeutet, dass Russland Kernwaffen in Belarus stationieren wird, und das ist ein sehr gefährlicher Weg", sagte Borrell vor einem Treffen mit den EU-Verteidigungsministern in Brüssel. Die Volksabstimmung, mit der Präsident Alexander Lukaschenko am Sonntag die Verfassungsänderung legitimieren ließ, nannte Borrell ein "Fake-Referendum".

FIFA will Russland für Fußball-WM suspendieren

Der Fußball-Weltverband FIFA will Russland nach Medienberichten wegen des Einmarschs in die Ukraine von seinen Wettbewerben ausschließen. Dann dürfte die russische Nationalmannschaft nicht an den WM-Playoffs im März und auch nicht an der Weltmeisterschaft in Katar zum Jahresende teilnehmen.

Schweiz schließt sich EU-Sanktionen an

Die Schweiz übernimmt nun doch die EU-Sanktionen gegen Russland. Sein Land werde alle Sanktionen übernehmen, welche die Europäische Union wegen des russischen Einmarsches in die Ukraine bereits gegen Russland verhängt habe, sagte der Schweizer Bundespräsident Ignazio Cassis. Dies gelte auch für Strafmaßnahmen gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin und das Einfrieren russischer Vermögenswerte in der Schweiz. Auch der Luftraum wird für alle russischen Maschinen gesperrt.

Mit Verweis auf die traditionelle Neutralität des Landes hatte die Schweizer Regierung bisher gezögert, scharfe Strafmaßnahmen gegen Russland zu ergreifen. Dieses Zögern war im In- und Ausland kritisiert worden.

Russische Oligarchen kritisieren Kreml

In Russland wird nur selten Kritik an der Führung laut, doch jetzt haben sich mehrere Oligarchen gegen den Kreml gestellt. In einem offenen Brief an Putin schrieb der Medienmogul Evgeny Lebedev: "Als Bürger Russlands bitte ich Sie, den Zustand zu beenden, in dem Russen ihre ukrainischen Brüder und Schwestern töten." Der russische Milliardär Oleg Tinkow, Gründer der Tinkoff-Bank, kritisierte den Angriff auf die Ukraine in einem Beitrag auf Instagram. "Heute sterben in der Ukraine jeden Tag unschuldige Menschen, das ist undenkbar und inakzeptabel", betonte er.

Der Milliardär Oleg Deripaska forderte angesichts der gegen Russland verhängten Wirtschaftssanktionen ein Ende des "Staatskapitalismus". Am Sonntag hatte bereits der russische Oligarch Michail Fridman erklärt, "Krieg kann niemals die Antwort sein". In einem Schreiben an die Mitarbeiter seiner Beteiligungsgesellschaft LetterOne forderte der gebürtige Ukrainer nach Unternehmensangaben ein Ende des "Blutvergießens". Einer der reichsten Männer Russlands, der Oligarch Roman Abramowitsch, wurde nach Angaben einer Sprecherin von ukrainischer Seite um Hilfe bei der Suche nach einer Lösung gebeten.

Roman Abramowitsch wurde von der Ukraine um Vermittlung gebeten - er ist Eigentümer des Londoner Fußballklubs FC Celsea

UN-Vollversammlung tagt in New York

Mit einer Schweigeminute begann in New York eine Dringlichkeitssitzung der UN-Vollversammlung zum russischen Krieg in der Ukraine. UN-Generalsekretär António Guterres forderte im Anschluss ein sofortiges Ende der Kämpfe in der Ukraine: "Diese Eskalation der Gewalt, die zu zivilen Todesopfern einschließlich Kindern führt, ist vollkommen inakzeptabel. Genug ist genug."

Die UN-Vollversammlung kam erstmals seit 40 Jahren zu einer solchen Dringlichkeitssitzung zusammen. Über zwei Tage lang stehen mehr als hundert Reden an. Außerdem soll über eine Resolution abgestimmt werden, die den russischen Angriff auf die Ukraine verurteilt und zu einem Ende der Kämpfe aufruft.

Sanktionen gegen russische Zentralbank in Kraft

Die Europäische Union hat in der Nacht zu Montag ihre schwerwiegenden Sanktionen gegen die russische Zentralbank in Kraft gesetzt. Sie umfassen nach Angaben von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ein Verbot von Transaktionen mit dem Finanzinstitut.

Zentralbank in Moskau

Zudem werden alle Vermögenswerte der Bank in der EU eingefroren, um zu verhindern, dass damit der Krieg von Kremlchef Wladimir Putin gegen die Ukraine finanziert wird. Die Strafmaßnahme gilt als ebenso schwerwiegend wie der in Kürze geplante Ausschluss russischer Finanzinstitute aus dem Banken-Kommunikationsnetzwerk Swift.

Zentralbank verdoppelt Leitzins – Rubel stürzt ab

Die russische Zentralbank reagiert mit einer drastischen Zinserhöhung auf die Währungskrise infolge westlicher Sanktionen. Der Leitzins steigt von 9,5 auf 20 Prozent, wie die Währungshüter in Moskau ankündigten. Ausländern wurde von der Zentralbank der Verkauf russischer Wertpapiere untersagt. Der Rubel ist wegen der verschärften Sanktionen auf ein Rekordtief gefallen. Auf der Handelsplattform EBS stürzte er in der Nacht zum Montag um fast 42 Prozent ab.