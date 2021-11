COP26: Fridays for Future fordert Ende leerer Versprechen

Tausende von Kindern mit ihren Eltern und Großeltern, über Studierende und Arbeiter, die verschiedensten Menschen marschieren in diesen Momenten in Richtung Glasgower Innenstadt, Anlässlich alle fordern die Staats- und Regierungschefs anlässlich der internationalen Klimakonferenz zu mehr und enschiederem Handeln beim mehr Klimaschutz auf.

Am Ender des Protestemarsches erwarten sie Reden der weltweit bekanntesten Klimaktivisten. Darunter auch Greta Thunberg, sie rief bereits im Vorfeld dazu auf, öffentlichen Druck auf die Verhandlungsführer auszuüben.



Führende Politiker hätten bisher viel geredet, aber es versäumt zu handeln, kritisiert die polnische Fridays For Future Aktivistin Dominka Lasota in Glasgow.

"Wir haben erlebt, dass die Staats- und Regierungschefs der Welt in diesem Märchen über die Klimakrise feststecken, sie denken, dass sie uns diese schönen Worte, diese schönen Reden ohne konkrete Taten anbieten können, was sehr gut zeigt, dass wir da Leute an der Macht sehen, die absolut realitätsfremd sind." so Lasota.

Protestierende in Glasgow, sie sind nur drei von tausenden, die heute erwartet werden

Keine leeren Versprechen mehr?

"Wir müssen aus der Kohlenergie raus! Ich bin nicht naiv und weiß, dass das nicht über Nacht passieren wird", sagt die junge Klimaaktivist Lauren McDonald kurz nach Beginn der Proteste im DW Interview in Glasgow.

"Aber die Veränderung kommt nicht schnell genug. Daran sind die Regierungen schuld, die an der Macht sind, die Manager der verschmutzenden Industrie. Diese Leute halten den Wandel bewusst auf."

Bisher wurden auf dem Gipfel Vereinbarungen zum Ausstieg aus der Kohle getroffen, zum Ende der Entwaldung und für weniger Ausstoß des klimaschädlichen Gases Methan. Bisher ist aber nicht klar, wie groß der Effekt dieser freiwilligen Zusagen wirklich sein wird.

Die bisherigen Zusagen der Politiker seien "nichts anderes als das, was wir schon einmal erlebt haben. Beispielsweise, wenn es um das Abkommen zum Stopp der Abholzung geht. Etwas Ähnliches wurde 2014 vereinbart, aber bisher nicht umgesetzt".

Der Leiter der Internationalen Energieagentur, Fatih Birol, hatte am Donnerstag gesagt, dass die bisher gemachten Zusagen zur Emissionssenkung die Erwärmung auf 1,8 Grad Celsius begrenzen könnten. Als "zu rosig" kritisierten jedoch UN-Verhandlungsführer diese Einschätzung.

Thunberg hat zusammen mit den internationalen Aktivistinnen wie Vanessa Nakate, Dominika Lasota und Mitzi Tan eine Online-Petition gestartet, in der die Staats- und Regierungschefs aufgefordert werden "sich dem Klimanotstand zu stellen".

Ihre Forderungen: das 1,5 Grad-Ziel beizubehalten, Investitionen und Subventionen fossiler Brennstoffe und den Bau neuer Projekte einzustellen, die kreative Kohlenstoffbilanzierung zu beenden, die bereits versprochenen jährlichen $100 Milliarden Dollar an Entwicklungsländer zu zahlen, sowie zusätzliche Mittel für Klimakatastrophen bereitzustellen und eine Klimapolitik zu betreiben, die Arbeitnehmer und die am meisten gefährdeten Bevölkerungsgruppen schützt.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels hatten mehr als 1,5 Millionen Menschen die Petition unterzeichnet.

Video ansehen 02:43 Ist die Arktis noch zu retten?

Arktisches Eis schmilzt auch in Glasgow

Für den Protest in Glasgow wurde extra ein riesiger Eisbroken aus der Arktis nach Schottland verschifft. Professor Gail Whiteman, Gründerin der Umweltinitiative Arctic Basecamp, sagt, sie hoffe, dass der Eisberg den Diskussionen am Freitag ein Gefühl von Dringlichkeit gibt.

"Studien zeigen, dass der Verlust von Schnee und Eis in der Arktis die globale Erwärmung um 25 bis 40 % verstärken wird", sagte sie. "Wir waren der Meinung, dass die Verhandlungsführer hier tatsächlich mit der Arktis konfrontiert werden müssen, also haben wir den Eisberg mitgebracht."

Ihre Gruppe habe den Eisberg von Grönland über Island an die Ostküste Englands und dann auf einem Lastwagen weiter zum Fluss Clyde transportieren lassen.

Bereits im Vorfeld der Klimakonferenz fanden weltweit Proteste für mehr Klimaschutz statt, darunter in Uganda, Bangladesch, Indien, Italien, Schweden, der Schweiz und in Deutschland.

Am Mittwoch lief ein Protestzug indigener Oberhäupter durch Glasgow, in London hatten Demonstranten am Donnerstag eine Sitzblockade gebildet, die später von der Polizei aufgelöst wurde. Fridays for Future versammelten sich in einem Park in einem der ärmeren Viertel Glasgows versammelt, und Klimaktivisten von "Extinction Rebellion" protestierten vor Banken, während führenden internationale Politiker beim Bankett zusammensaßen. Das Greenpeace-Schiff Rainbow Warrior fuhr den Fluss Clyde hinauf und legte in der Nähe des Gipfeltreffens an.

Auch in Darasahlahm verlangten die Menschen entschiedenere Maßnahmen zum Klimaschutz

Klimafrage vereint soziale Gruppen

Die Klimafrage beschäftigt längst nicht mehr nur Umweltaktivisten, sondern ist auch zu einem sozialen Thema geworden mit dem sich immer mehr Gruppen der Gesellschaft identifizieren.

"Die Proteste auf der COP26 sind das neueste aufregende Signal dafür, dass sich die Klimabewegung mit Arbeitnehmern und Aktivistengruppen zusammenschließt, die sich für eine Reihe von Zukunfts-Themen jenseits des Klimas engagieren. Soziale Bewegungen, die vielfältige Koalitionen bilden, haben viel größere Chancen, einen positiven sozialen Wandel zu erreichen.” so die Soziologin Dana R. Fisher von Universität Maryland (USA) über die Klimabewegung bei der COP26.

Zu Beginn der Woche hatte sich Fridays for Future am Streik der lokalen Müllabfuhr in Glasgow beteiligt und die Forderungen der Gewerkschaft GMB nach mehr Investitionen zur Bekämpfung von Glasgows Abfallkrise und für eine saubere und grünere Stadt unterstützt.

"Wenn einem die Umwelt am Herzen liegt, muss man in Dienstleistungen investieren. Aber leider werden in Glasgow nur horrende Effizienzeinsparungen vorgenommen, wie sie es nennen. Wir nennen es nichts anderes als Kürzungen", wird Chris Mitchell von der GMB in der Tageszeitung Evening Standard zitiert.

Im Gegenzug nehme jetzt auch die Gewerkschaft GMB und streikende Müllarbeiter nehmen am Fridays For Future Klimaprotest teil. "Wir marschieren mit ihnen für Klimagerechtigkeit und soziale Gerechtigkeit, bei der niemand zurückbleibt”, so Michtell in einer flammenden Rede, das per Video auf Twitter veröffentlicht wurde.

Im Vorfeld der Proteste schrieb Vanessa Nakate, Klimaaktivistin aus Uganda, einen Gastbeitrag für die Financial Times, in dem sie abwegige Versprechen anprangerte, denen aber keine unmittelbaren Taten folgten. "Wir werden keine leeren Worte und kein Greenwashing der Unternehmen feiern", so Nakate.

Die Stadt Glasgow rechnet mit mindestens 10.000 Demonstranten und erwartet umfangreiche Straßensperren. Die Polizei erklärte sie werden das Recht auf Protest und die Menschenrechte wahren, aber auch Rücksicht auf die Rechte der Öffentlichkeit nehmen.

Am Samstag werden mehr als 100.000 Menschen zu einem separaten Klimaprotest, dem "Globalen Aktionstag für Klimagerechtigkeit", erwartet.

Bericht mit Beiträgen von Heather Moore und Irene Baños aus Glasgow.