Ende der Abholzung 2030: Leeres Versprechen oder bald Realität?

105 Länder haben sich bei der Klimakonferenz in Glasgow verpflichtet, die Abholzung von Wäldern bis 2030 zu beenden, um die globale Erwärmung einzudämmen. In dem Abkommen verpflichten sich die Unterzeichner die Zerstörung der Wälder zu stoppen, sie rückgängig zu machen und gleichzeitig "eine nachhaltige Entwicklung und einen inklusiven Transformation ländlicher Räume zu fördern".

Doch Umweltaktivisten sehen die Zusagen skeptisch. Um das weltweite "Kettensägen-Massaker" an den Wäldern zu beenden, müsse noch mehr getan werden. Die Nichtregierungsorganisation Forest Stewardship Council (FSC), die sich für eine nachhaltigere Bewirtschaftung der Wälder einsetzt, betonte gegenüber der DW dennoch die erfreulich große Anzahl der beteiligten Länder, die 85 % der Wälder der Erde umfassen.

Ein entscheidender Punkt: Die Vereinbarung schließt auch Brasilien, die Demokratische Republik Kongo und Indonesien mit ein, wo die artenreichsten Tropenwälder wachsen und ein Großteil der weltweiten Abholzung stattfindet.

Die neue Vereinbarung ist wichtig, weil die Abholzung von Wäldern nach der Verbrennung von Kohle, Öl und Gas einer der Hauptfaktoren für die Erderwärmung ist.

Doch weil frühere Abkommen zum Schutz der Wälder gescheitert sind, kritisieren Umweltorganisationen den jetzigen Beschluss als zu unkonkret.

"Die Wälder der Welt werden nicht durch eine politische Erklärung gerettet", so der FSC, "es sei denn, es folgen konkrete politische und finanzielle Initiativen, um den Schutz und die nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder zu wirtschaftlich attraktiven Möglichkeiten für Menschen zu machen, deren Einkommen und Lebensunterhalt von den Wäldern abhängt."

Waldsterben: Für deutsche Wälder gilt es - jetzt oder nie Die Wälder sterben Das deutsche Waldsterben hängt vor allem mit trockeneren und heißeren Sommern und der Borkenkäferplage zusammen. Im Jahr 2020 starben hier mehr Bäume als jemals zuvor. Darunter auch viele Buchen, die erst in den vergangenen Jahren wegen ihrer Klimaresistenz in großem Stil gepflanzt wurden. Der nationale Waldgipfel "Waldsterben 2.0" sucht nach Lösungen.

Waldsterben: Für deutsche Wälder gilt es - jetzt oder nie Ist das Klima oder die Forstwirtschaft schuld? Die Klimakrise und die Borkenkäferplage sind besorgniserregend. Die Waldkonferenz zielt allerdings darauf ab, die Wald-Bewirtschaftung zu überdenken und neu auszurichten. Zum Beispiel pflanzte man seit dem Zweiten Weltkrieg Fichten in Gebieten, in denen sie nicht heimisch sind. Die Fichte macht heute 25 Prozent der deutschen Wälder aus. Als Alpenbaum braucht sie aber feuchte und kalte Bedingungen.

Waldsterben: Für deutsche Wälder gilt es - jetzt oder nie Die Hälfte könnte vernichtet werden "Es ist der künstliche Wald, der stirbt", sagte Förster und Autor Peter Wohlleben der DW. "In den nächsten zehn Jahren könnten über 50 Prozent des Waldes wegen schlechter Bewirtschaftung absterben," warnt der Autor. Fichtenwälder halten nur etwa fünf Prozent des Regenwassers zurück, weil der Boden bei der Holzernte verdichtet wird. Trockene Sommer verschlimmern die Lage weiter.

Waldsterben: Für deutsche Wälder gilt es - jetzt oder nie Lasst die Wälder in Ruhe "Will man den Klimawandel bekämpfen, wäre es das Beste, die Wälder in Ruhe zu lassen", so Wohlleben. "Ökosysteme sind viel widerstandsfähiger, wenn man sie sich selbst überlässt", fügt der Autor des Bestsellers "Das geheime Leben der Bäume" und Gründer der Waldakademie Wohlleben hinzu. Er sagt, dass Monokulturwälder wieder von vielfältigen einheimischen Arten bevölkert werden müssten.

Waldsterben: Für deutsche Wälder gilt es - jetzt oder nie Wälder sind soziale Netzwerke Bäume seien gemeinschaftsorientiert, sie lernten voneinander, besonders in Zeiten der Trockenheit, so Wohlleben. Wenn ein Baum erkennt, dass das Wasser zur Neige geht, gibt er die Information an andere Bäume weiter und sie reduzieren gemeinsam den Wasserverbrauch. "Je mehr wir dieses soziale Netzwerk stören, desto schwächer wird der Wald."

Waldsterben: Für deutsche Wälder gilt es - jetzt oder nie Artenvielfalt ist der Schlüssel Zu den Leitlinien des Waldgipfels in dieser Woche sagt Judith Reise, Wissenschaftlerin am deutschen Öko-Institut: "Der Schutz der biologischen Vielfalt muss die Grundlage für alles sein, was wir tun." Vielfältige und resistente Waldökosysteme brauchten Zeit und würden erst nach 400 Jahren CO2-neutral sein. Deutschland verfehlt derzeit klar sein Ziel, Wälder wegen ihrer Artenvielfalt zu schützen.

Waldsterben: Für deutsche Wälder gilt es - jetzt oder nie Deutschland braucht mehr Urwald Der älteste noch existierende ungestörte Waldbestand auf der deutschen Insel Vilm ist gerade mal rund 300 Jahre alt, erklärt Reise. "Wir haben in Deutschland keine Wildnis", sagt sie. Die Wälder werden zu stark für die Holzgewinnung genutzt. Wegen der kulturellen Prägung, dass Wälder auch der Erholung dienen, wird unschönes Totholz und Fallholz - obwohl essenziell für die Artenvielfalt - gerodet.

Waldsterben: Für deutsche Wälder gilt es - jetzt oder nie Kann Holz helfen, den Klimawandel zu bremsen? Der Gipfel am 5. und 6. August wird sich auch damit befassen, wie eine nachhaltige Holzwirtschaft zur Bekämpfung des Klimawandels vorangetrieben werden kann. Konkret könnte Holz öfter klimaschädliche Baumaterialien wie Beton und Stahl ersetzen. "Das wäre eine sehr effektive Lösung", sagt Christopher Reyer, Wissenschaftler am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und Teilnehmer der Konferenz. Autorin/Autor: Stuart Braun



Woher kommt das Geld?

Die Finanzierung spielt eine Schlüsselrolle für den Erfolg des Abkommens. Derzeit soll es mit 16 Mrd. Euro ausgestattet werden, ein Drittel davon wird von privaten Anlegern und Vermögensverwaltern wie Aviva, Schroders und AXA bereit gestellt werden.

Doch es gibt Zweifel, ob das ausreicht. Laut der Coalition for Rainforest Nations, einer zwischenstaatlichen Organisation, die 50 tropische Länder bei den Klimaverhandlungen in Glasgow vertritt, könnten für die Einhaltung des Abkommens in den nächsten zehn Jahren bis zu $100 Mrd. (€86 Mrd.) nötig sein.

"Für Entwicklungsländer sind Wälder eine Ressource. Und leider sind tote Bäume immer noch mehr wert als lebendige. Regierungen können einfach Sondergenehmigungen für das Abholzen von Bäumen ausstellen, um das Nutzholz an westliche Länder zu verkaufen oder um kommerzielle Landwirtschaft zu betreiben", so der Sprecher der Koalition, Mark Grundy, im DW Interview in Glasgow.

Die Abholzung zerstört wichtige Kohlstoffspeicher der Erde. Wird das Land danach beispielsweise für intensive Landwirtschaft genutzt, etwa den Anbau von Soja als Viehfutter , verursacht das noch mehr Emissionen. Aber das bringe "Geld in die Kassen der Regierung", so Grundy. Um Rodungen zu stoppen, müsse die Finanzierung ausreichen, um die dann geringeren Einnahmen dieser Länder entsprechend auszugleichen.

Warum stehen indigene Gemeinden im Fokus?

Mit Abstand die meisten Wälder wurden letztes Jahr in Brasilien abgeholzt, gefolgt von der Demokratischen Republik Kongo, Indonesien und Peru. Weltweit Über 12 Millionen Hektar Tropenwald wurden im Jahr 2020 vernichtet. Ein Drittel davon waren besonders wertvolle tropische Regenwälder, deren Rodung so viele CO2 freisetzten, wie 570 Millionen Autos im Jahr. Das zeigen Daten des World Ressource Instituts, einer internationalen gemeinnützigen Forschungseinrichtung.

Außerdem sind Wälder die Heimat vieler indigener Gruppen. Im Abkommen haben sie als "Hüter" des Waldes eine wichtige Rolle.

Ein kürzlich veröffentlichter UN-Bericht stellte fest, dass Abholzungsraten um bis zu 50 Prozent geringer sind, wenn Gebiete von indigenen Gemeinschaften bewohnt werden. Darum sei der Schutz ihrer Rechte einer der besten Wege, das Problem einzudämmen, so der Bericht.

Immer mehr Wald im Amazonas wird jedes Jahr abgeholzt

Aktivisten für indigene Rechte begrüßen den Schritt

Zwar gehören nur sechs Prozent der Weltbevölkerung indigenen Gruppen an, doch sie beschützen fast ein Viertel der weltweiten Landfläche, darunter besonders artenreiche Gebiete, erklärt Stefan Thorsell von der Internationalen Arbeitsgruppe für Indigene Angelegenheiten (IWGIA).

"[Das Abkommen] erkennt ausdrücklich die Rechte indigener Völker an, was von großer Bedeutung ist, insbesondere wenn man sich die Liste der unterzeichnenden Regierungen ansieht", so Thorsell gegenüber der DW.

Auf Land-und Besitzrechte indigener Gruppen gehe das Abkommen allerdings nicht genau ein, so Thorsell, dabei seien sie in Gefahr, von ihrem Land vertrieben zu werden, etwa durch Abholzungen.

"Ohne die rechtliche Anerkennung ihres Landbesitzes wird es für indigene Völker noch schwieriger, ihre Wälder und andere wichtige Ökosysteme zu schützen."

Survival International, eine Organisation, die sich für das Überleben und die Rechte indigener Völker einsetzt, mahnt daß Naturschutz-Massnahmen auch zu Missbrauch indigener Gruppen führen können.

Laut Fiore Longo von Survival International führten gerade Kompensationsprojekte für den CO2 Verlust durch Waldabholzung dazu, dass Menschen im globalen Norden weiter die Umwelt verschmutzen können, während indigene Gebiete für Aufforstungsprojekte herhalten müssten.

Bei solchen Kompensationsprogrammen investieren Unternehmen oder Menschen individuell in Umweltprojekte, um die von ihnen verursachten Emissionen auszugleichen.

Und laut Longo seien viele der Investitionen im Privatsektor, offenbar Kohlenstoff-Ausgleichsprogramme, die aber "nichts dafür tun, den eigenen ökologischen Fußabdruck zu verkleinern oder den Klimawandel aufzuhalten".

Indigene Gruppen in Brasilien protestieren gegen einen Gesetzentwurf, der die Anerkennung von Reservaten einschränken würde

Gab's das nicht schon 2014

Wem das alles bekannt vorkommt: bereits 2014 wurde schon einmal ein ähnliches Abkommen beschlossen. Damals unterzeichneten 40 Länder die "New York Declaration on Forests", es sollte die weltweite Abholzung bis 2020 halbieren und bis 2030 ganz beenden. Und es ist im Prinzip gescheitert. Befürworter hoffen, dass es mit dieser neuen Vereinbarung anders wird.

Laut des World Wildlife Fund (WWF) soll jetzt allem der Fokus auf die Finanzierung durch den Privatsektor bei der Umsetzung helfen.

"Viele Unternehmen haben mehr Macht als die betroffenen Entwicklungsländer. Deshalb brauchen wir Bündnisse, Großspenden, wir brauchen privates Kapital. Wir brauchen Finanzinstitutionen, die sich engagieren", sagt Josefina Brana Varela, Vize-Präsidentin des WWF im DW Interview.

Ein weiterer wichtiger Unterschied des neuen Anlaufs ist die breite Unterstützung und die Tatsache, dass dieses Mal auch Brasilien und andere wichtige Länder dabei ist.

Der "stärkste Punkt" ist laut FSC die grosse Zahl der Unterzeichner. Darunter befinden sich sowohl die wichtigsten Länder mit dem größten Waldflächen, die auf finanzielle Unterstützung angewiesen sind, ebenso wie die Industrieländer, die diese Unterstützung bereitstellen können.