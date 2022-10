Prognose: Regierungspartei in Lettland vorn

Nach der Parlamentswahl in Lettland liegt die liberalkonservative Partei Jauna Vienotiba ("Neue Einigkeit") von Regierungschef Krisjanis Karins in ersten Prognosen vorn. Basierend auf Nachwahlbefragungen könnte sie auf mehr als 20 Prozent der abgegebenen Stimmen kommen. Sobald erste Hochrechnungen vorliegen, die auf der bereits laufenden Auszählung in den Wahllokalen beruhen, dürfte das Bild klarer werden.

Karins führt gegenwärtig ein Viererbündnis aus konservativen bis rechtspopulistischen Parteien und Kräften aus der politischen Mitte an. Für einen Verbleib im Amt wäre er erneut auf Koalitionspartner angewiesen. Welche der bisherigen Partner den Sprung ins Parlament geschafft haben, ist noch offen.

Viele bis zuletzt unentschlossen

Zur Wahl stellten sich 19 Parteien. Für den Einzug in die Saeima gilt eine Fünf-Prozent-Hürde. Experten erwarten ein fragmentiertes Parlament in der Ostseerepublik mit russischstämmiger Minderheit. Lettland ist ein Nachbarland Russlands. "Ich habe für ein sicheres und stabiles Lettland gestimmt", sagte Karins nach der Abgabe seiner Stimme. Er zeigte sich bereit, auch die kommende Regierung anzuführen.

Für den Einzug ins lettische Parlament, die Saeima, gilt eine Fünf-Prozent-Hürde (Archivbild)

Mehr als jeder dritte Wähler war zuletzt noch unentschlossen oder wollte gar keinen Stimmzettel abgeben. Staatspräsident Egils Levits rief daher seine Landsleute auf, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen.

Wie umgehen mit der russischen Minderheit?

Die Abstimmung in dem baltischen EU- und NATO-Land wird überschattet von der russischen Invasion in die Ukraine, die in Lettland als direkte Gefahr für die nationale Sicherheit gesehen wird. Neu aufgeworfen wurden dadurch auch heikle Fragen. Dazu zählen etwa der Gebrauch der russischen Sprache, die Loyalität ethnischer Russen in Lettland und eine Debatte über die nationale Erinnerungskultur. Große Sorgen bereiten vielen Bürgern in dem Staat mit 1,9 Millionen Einwohnern zudem die stark gestiegenen Energiepreise und die hohe Inflation.

