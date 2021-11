Mit seinen Songs und Alben war Prince in den 1980er Jahren ähnlich erfolgreich wie Michael Jackson. Der am 7. Juni 1958 in Minneapolis geborene Pop-Erneuerer war ein herausragender Gitarrist, Komponist und Produzent.

Prince ließ sich nicht auf einen Künstler reduzieren, der als Sohn eines schwarzen Musikers und einer weißen Sängerin schwarze Musik wie Funk und Soul machte. Seine Songs verkauften sich bislang mehr als 100 Millionen Mal. Prince gewann sieben Grammys und ergatterte einen Oscar - und wurde in die "Rock and Roll Hall of Fame" aufgenommen. Er starb im Alter von nur 57 Jahren am 21. April 2016.