Am 21. April 2016 wurde Prince in seinem Paisley Park Studio in Chanhassen im US-Bundesstaat Minnesota leblos in einem Fahrstuhl aufgefunden. Knapp eine Woche zuvor war Prince in ein Krankenhaus eingeliefert worden: Er klagte über Unwohlsein, wurde aber nach einer dreistündigen Behandlung wieder entlassen. Drei Jahre nach seinem Tod erschien 2019 seine Autobiografie "The Beautiful Ones".