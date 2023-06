Tausende Menschen gingen in den Metropolen wie Istanbul, Tel Aviv oder New York für mehr Sichtbarkeit auf die Straße. Die LGBTQ-Gemeinschaft sorgt sich vor einem Anstieg von Gewalt und Hassverbrechen gegen Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans- und queere Menschen. In Wien hatten Behörden offenbar sogar einen geplanten Anschlag vereitelt.