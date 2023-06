Nicht nur in Sao Paulo in Brasilien, auch in den USA fanden in mehreren Großstädten Paraden statt: In Los Angeles lockte die "L.A. Pride" Tausende von Menschen auf den Hollywood Boulevard. In den USA ist das Thema politisch umstritten: Konservative Politiker versuchen etwa, Drag-Shows oder geschlechtsangleichende Operationen für Teenager zu verbieten - teilweise mit Erfolg.