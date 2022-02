Pop-Art ist eine Kunstrichtung, vor allem in der Malerei und Skulptur, die Mitte der 1950er-Jahre zunächst in Großbritannien und dann auch in den USA entstand. Sie greift Themen aus Werbung, Film und Fernsehen auf.

Als Pionier der Pop-Art gilt der Brite Richard Hamilton, der bereits in den 1950ern-Jahren in London großformatige Collagen und Installationen ausstellte. Darin griff er auf die neuen Ausdrucksformen der Werbung und des Films zurück und verarbeitete sie künstlerische. Kurze Zeit später sorgte die Pop-Art auch in den USA für Furore. Berühmte Vertreter sind Andy Warhol, Roy Lichtenstein oder auch James Rosenquist. Ab den 1960er-Jahren wurde die Pop-Art zu einer der vorherrschenden künstlerischen Ausdrucksformen Nordamerikas und Europas.