Wie das Auto Kunst und Design inspirierte

"Hinter dem Steuer", schreibt der Medientheoretiker Marshall McLuhan im Jahr 1964, "verwandeln wir uns in Übermenschen". Die Darstellung des Tempos, von technischer Perfektion, Kraft, Gewalt und Geräusch faszinieren schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Künstler.Das Auto wird für sie zum Symbol einer neuen Weltanschauung, eines neuen Menschen.

Im Geschwindigkeitsrausch: Autorennen

Ohne das Autorennen ist der Siegeszug des Automobils in den Künsten aber gar nicht denkbar. Ob die legendären Wettfahrten "Nizza-Salon-Nizza" im Jahr 1901 oder "Paris-Madrid" im Jahr 1903 - die Jagd um die Renntrophäe löst den Jagdsport zu Pferde mehr und mehr ab. Mit den publikumswirksamen Autorennen ist der Kult der Geschwindigkeit geboren.

Im Jahre 1909 schließt sich in Italien eine Gruppe fanatischer Anhänger dieses neuen dynamischen Lebensgefühls zusammen: die Futuristen. Ihr Anführer heißt: Filippo Tommaso Marinetti. Auch für ihn ist das Auto das Symbol der Modernität.

"Das Auto ist schöner als die Nike von Samothrake"

Die Nike von Samothrake im Louvre

Im vierten Punkt des Gründungsmanifests der Futuristen rühmt er voller Begeisterung die Schönheit der Geschwindigkeit: "Ein Rennwagen, dessen Karosserie große Rohre schmücken, die Schlangen mit explosivem Atem gleichen, ein aufheulendes Auto, das Kartätschen zu laufen scheint, ist schöner als die Nike von Samothrake."

Nieder mit der alten Zeit

Mensch und Maschine gehören für die Avantgarde zu Beginn des Jahrhunderts untrennbar zusammen. Dynamik, Lärm und Gewalt gilt es bildnerisch festzuhalten. Marinetti und seine Freunde streben nach einem großen bewegenden Lebensgefühl des Aufbruchs: Nieder mit der alten Zeit, lautet ihre Devise. Das Auto wird für sie zum Projektionsort, zum Symbol der geballten Kraft, die für den Aufbruch steht.

Auch den Architekten Le Corbusier treibt das Autofieber um. Ihm geht es um Perfektion. Architektur soll zu einer Maschine werden, zu einer Wohnmaschine. In seinem Buch "Vers une Architecture" aus dem Jahr 1923 fasst Le Corbusier alle wesentlichen Momente für die Auto-Begeisterung der Avantgarde zusammen. Er vergleicht das Automobil mit dem klassisch-vollendeten Parthenon in Athen. Parthenon und Auto werden "nebeneinander vorgeführt, damit man versteht, dass es sich um zwei Ausleseprodukte auf zwei verschiedenen Gebieten handelt, das eine vollendet, das andere auf der Bahn des Fortschritts".

Das Auto als Motiv in der Malerei

Francis Picabia - hier am Steuer - liebte Autos

In der Malerei avanciert das Auto zu einem der wichtigsten Bildmotive. Man Ray, George Grosz, Max Ernst - sie alle zeigen die Welt der Technik in ihren Gemälden. Zahnräder, Reifen, geometrische Kreise übersetzen bildnerisch die Idee von Fortbewegung. Mit dem Expressionismus wird die Großstadt zu einem wichtigen Sujet - und darin ist das Auto nicht wegzudenken.

Der Kubismus entdeckt die vierte Dimension. Die Bilder bekommen einen eigenen Rhythmus. Was zeitlich nacheinander passiert, wird im Bild simultan gezeigt, Geschwindigkeit in Einzelteile zerlegt.

Die Begeisterung für das Auto ist auch zwischen den beiden Weltkriegen ungebrochen. Ein Maler wie Francis Picabia sammelt Autos wie andere Statussymbole.

Rasende Leidenschaft: Das Auto in der Kunst Bunte Reihe Statussymbole des Wirtschaftswunders: Typisch unscharf zu erahnen sind auf Gerhard Richters Gemälde "Kleiner Parkplatz" (1965) die in den Sechzigerjahren enorm populären VW-Modelle "Käfer" und "Bulli". Das Auto als Massenkonsumartikel war eines der Lieblingsthemen der Künstler der Pop-Art-Ära - allen voran...

Rasende Leidenschaft: Das Auto in der Kunst Carl Benz trifft Andy Warhol Andy Warhol. 1986 hatte Daimler-Benz 80 Bilder bei ihm in Auftrag gegeben. 35 davon wurden fertig, ehe Warhol 1987 verstarb. Der "Patent-Motorwagen" von 1886 bildete den Anfang seiner Typenschau, die er in bekanntem Stil verfremdete. "Ich liebe das Automobil", sagte Warhol. Wohl auch, weil er selbst ein Fan der Fließbandproduktion war. Einen Führerschein hatte er allerdings nicht.

Rasende Leidenschaft: Das Auto in der Kunst Dem Licht entgegen Anders als der Berliner Künstler Hans Hemmert: Er sitzt hier in seinem eigenen Auto. "Unterwegs" (1996) ist Teil einer Reihe von Werken, die Hemmert in seiner alltäglichen Umgebung zeigen - verfremdet durch eine gelbe, alles umspannende Latexmembran, die mit Luft gefüllt ist.

Rasende Leidenschaft: Das Auto in der Kunst Die Welt von unten Auch Asta Gröting hat für "Die Reisekutsche von Goethe, der Mercedes von Adenauer und mein Smart" (2012) das eigene Auto benutzt: Sie kippte es auf die Seite, um einen Abdruck zu machen. Die Installation zeigt den Wandel von handwerklicher Produktion zur digital geprägten Arbeitsweise anhand der Fahrzeugunterseiten. Das Chassis der Adenauer-Karosse scannte sie und baute es dann vielschichtig nach.

Rasende Leidenschaft: Das Auto in der Kunst Stinker hinter Glas Der Auspuff-Topf als bewahrenswertes Kulturgut: Gavin Turks' "Tract" (2010) stellt das corpus delicti des größten Skandals in der Automobilgeschichte in eine Vitrine - und setzt es so einer neuen Betrachtung aus. Funktioniert hat dieser Auspuff übrigens nie: Turks hat die Form aus Bronze nachgegossen und ihr durch sorgfältige Bemalung den Schein der Wirklichkeit zurückgegeben.

Rasende Leidenschaft: Das Auto in der Kunst Gebrauchtwagen im Museum Wie auch immer man zum Auto steht: Es ist und bleibt Kult. Wohl keine technische Erfindung hat die Kunst so nachhaltig beeinflusst wie das Auto. Die Ausstellung "Das Auto in der Kunst" zeigt die wesentlichen Wendepunkte der künstlerischen Betrachtung. Die Neon-Installation "Used Car" (2011) von Jonathan Monk und etwa 100 weitere Exponate sind bis zum 5. November in der Kunsthalle Emden zu sehen. Autorin/Autor: Katharina Abel



Pop Art demontiert das Auto

Erst die Pop Art holt die Wunschmaschine Auto von ihrem Sockel. Das Zeitalter der Massenkultur, der Massenproduktion macht es zum Konsumfetisch schlechthin.

Andy Warhols berühmte "Car Crash"-Serie entsteht in den 1960er Jahren: Unfallbilder, in denen Verkehrsopfer leblos vor zerbeulten Autos liegen. Warhol vergrößert Fotos aus der Tagespresse und taucht sie für seine Siebdrucke in Farbe. Seine Autobilder spielen auf die Abgründe der Zivilisation und die Sensationslust der Medien an.

Brutal: Andy Warhols Fotoserie "Car Crash"

Der Amerikaner Allan Kaprow zündet vor den Augen der Öffentlichkeit einen amerikanischen Straßenkreuzer an. Kilometerlange Staus, Lärm und Abgase. Der Siegeszug des Autos wird zur Realität des rasenden Stillstands.

Die Fluxus-Künstler der 1960er und 1970er-Jahre deformieren, verbrennen oder zerquetschen das Auto in ihren Happenings und Aktionen.

Fluxus-Künstler Vostell: Beton-Opel als Kunstwerk

Der Leverkusener Wolf Vostell will mit seinen Decollage-Skulpturen die Betrachter zu einer kritischen Haltung gegenüber ihrer Umwelt erziehen. Im Jahre 1963 lässt er einen Zug mit 130 km/h auf einen Mercedes rasen. Die Zuschauer können den Zusammenstoß hautnah miterleben.

1969 gießt er seinen Opel Kapitän bei laufendem Autoradio in Köln in Beton ein. Vostells "Ruhender Verkehr" steht mehrere Monate lang in der Rheinmetropole zwischen Autos auf dem Parkplatz der Galerie Intermedia. Ein Sammler kaufte den Betonklotz für 30.000 Mark und vermachte ihn später der Stadt.

Denkmal der Mobilität

Die Idee, das Automobil als Objekt der Kunst zum Träger von Kunst zu machen, stammt aus Bayern, von den Bayerischen Motorenwerken.

Der amerikanische Bildhauer Alexander Calder ist der erste, der für BMW 1975 ein sogenanntes Art Car gestaltet. Frank Stella, Roy Lichtenstein und Andy Warhol folgen.

BMW Art Car von Ken Done aus dem Jahr 1989

Keines der Modelle geht je in Serie, alle bleiben Unikat, von Künstlerhand signiert. Manche der Künstler wie David Hockney lassen sich als Entlohnung einen BMW schenken, andere machen einen ironischen Kommentar. Andy Warhol forderter nur eine dreiwöchige Fahrt mit einem BMW durch Oberbayern.

Heute ist das Auto in der Kunst sowohl Symbol für Individualität, als auch Sinnbild klaustrophobischer Zivilisationsängste.

In dem Video "Ever is over all" der Schweizer Videokünstlerin Pipilotti Rist läuft eine junge Frau die Straße entlang und schlägt mit einem Blumenstrauß in der Hand die Scheiben parkender Autos ein.

Vandalismus am Auto

Vandalismus ist auch das Thema der britischen Künstlerin Sarah Lucas. Für ihre Installation "Car Park" im Museum Ludwig hat sie 1997 ein Auto mit eingeschlagenen Scheiben und geöffneten Türen in den Museumsraum gestellt. Eine Szenerie wie nach einem Überfall.

"Fat car": Aufgeblähter Porsche von Erwin Wurm

Der Österreicher Erwin Wurm stellt deformierte Porsches in Museen und auf Kunstmessen aus und macht sich damit auch über den Kult um das Statusobjekt Auto lustig.

Das Auto in der Kunst hat eine mehr als hundertjährige Geschichte. Angesichts von Klimaerwärmung und Feinstaubbelastung waren die Künstler ihrer Zeit voraus. Ihre Kritik ist aktueller denn je. Das wird auch bei der Ausstellung "Automania" im MoMA (Museum of Modern Art) in New York deutlich, die am 04.07.2021 anläuft.

Dies ist die aktualisierte Fassung eines Artikels aus dem Jahr 2017.