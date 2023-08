In den 1950er-Jahren arbeitete Warhol als Werbegrafiker für eine Schuhfirma. Auf ein Detail reduzierte Motive wie Schuhe, Dosen, Augen oder hier die Lippen von Hollywood-Star Marilyn Monroe tauchten später immer wieder in seinen Arbeiten als Künstler auf. Seine ersten Grafiken stellte der junge Warhol 1959 in der Bodley Gallery in New York aus. Sein Image damals: der Anti-Künstler.