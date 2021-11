Das Shift-Ranking vom 7.8.2013: Die größten Filmflops aller Zeiten

1. Cutthroat Island (1995) 145 Mio. USD Verlust│ 2. The Alamo (2004) 144.9 Mio.│ 3. The Adventures of Pluto Nash (2002) 144.1 Mio. │ 4. Sahara (2005), 143 Mio.│ 5. Mars Needs Moms (2011), 138 Mio.│ Quelle: fimsite.org