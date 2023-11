Bis 1935 sah man Micky nur in Schwarz-Weiß, dann wurde es farbig in seiner Welt. Walt Disney selbst verlieh seiner kleinen Maus, in die er sein ganzes Firmenvermögen gesteckt hatte, von 1928 bis 1946 seine Stimme. "Das tapfere kleine Schneiderlein" (1938, Foto) galt seiner Zeit technisch weit voraus und war bis in die 1990er Jahre ein Vorbild für Animationen in modernen Cartoons.