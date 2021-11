Als Sänger von Genesis wurde er weltberühmt: Der Brite Phil Collins will sich auch im Rentenalter nicht von der Bühne verabschieden. Obwohl sich die Band 1998 vorübergehend auflöste, blieb Collins erfolgreich.

Mit 14 Jahren spielte Phil Collins bei der Rock Band Genesis vor - und wurde angenommen. Ab 1974 war er als Leadsänger das Aushängeschild der Band. Im Jahr 1996 verließ Collins die Formation für Jahre und hatte zahlreiche Solo-Erfolge. Einen Oscar bekam er für den Tarzan-Filmsong "You'll be in my heart". Mit Genesis gab es ab 2006 wieder gemeinsame Erfolge. Und zum 65. Geburtstag eine Solo-Tournee.