Kiera Allen

Ihr Filmdebut hatte Kiera Allen in der Rolle der Chloe Sherman in "Run" (2017). Sie ist die zweite Schauspielerin im Rollstuhl überhaupt, die in einem Thriller mitspielt. In einem Interview mit der New York Times zieht sie Parallelen zu ihrer Rolle: "Dieses Mädchen ist kein Opfer, sie geht ihren eigenen Weg. Ihre Behinderung ist ein Teil davon, aber sie definiert sie nicht."