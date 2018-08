Parker Solar Probe: Auf Tauchgang in der Sonnenatmosphäre

Seit Jahrzehnten suchen Sonnenforscher nach der Erklärung für ein rätselhaftes Phänomen: Wie kommt es, dass die Atmosphäre der Sonne bis zu fünfhundert Mal heißer ist als ihre Oberfläche? In der Sonnenatmosphäre, der Korona, herrschen Temperaturen von mehreren Millionen Grad Celsius. Während die darunter liegende, sichtbare Oberfläche, aus der die Korona ihre Wärme bezieht, mit rund 5800 Grad dagegen doch recht kühl ist.

Diese Aufheizung der Korona ist eine zentrale Frage der Sonnenphysik. Denn der zugrunde liegende Mechanismus ist wahrscheinlich auch an der Entstehung des sogenannten Sonnenwinds beteiligt.

Höllenartige Zustände

Unsere Sonne ist ein glühend heißer Gas-Ball, von dem ständig Materie in den Weltraum entweicht, der Sonnenwind. Er strömt aus der heißen Korona ab und besteht hauptsächlich aus ionisiertem Wasserstoff, aus Elektronen und Protonen.

Dieser elektrisch geladene Partikelstrom weht auch in Richtung Erde, wo er auf das irdische Magnetfeld trifft. Das wirkt wie ein Schutzschild und hält den Teilchenschauer zum größten Teil von unserem Planeten ab.

Explosive Prozesse auf der Sonne wie Koronare Massenauswürfe und plötzliche Strahlungsausbrüche, sogenannte Flares, können Turbulenzen hervorrufen und den gleichmäßig fließenden Sonnenwind in einen Sturm verwandeln.

Bei einem Flare nimmt die Intensität der Röntgenstrahlung, also der energiereichen Protonen und Elektronen oft um mehr als das Tausendfache zu. Die freigesetzte Strahlung trifft schon nach acht Minuten ungehindert bei uns ein. Während die Teilchenströme die Erde erst 10 bis 30 Minuten später erreichen.

Bei einem Koronaren Massenauswurf schleudert die Sonne riesige Wolken aus elektrisch geladenem Gas ins All. Diese Wolken können eine Masse von mehreren Zehn Milliarden Tonnen haben und eine Geschwindigkeit von über 2000 Kilometer pro Sekunde! erreichen.

Die explosionsartigen Massenauswürfe verursachen Stoßwellen innerhalb des stetig fließenden Sonnenwinds, vergleichbar mit dem Überschallknall eines Flugzeugs.

Auch die Erde ist betroffen

Treffen diese Stoßwellen auf die Erde, dann können die Sonnenteilchen mit ihrer enormen Geschwindigkeit den irdischen Schutzschild überwinden und ins Magnetfeld eindringen.

So können starke Sonnenstürme gewaltige Schäden anrichten. Sie beeinflussen die Ausbreitung von elektromagnetischen Wellen, stören Mobilfunk und Satellitennavigation.

Am 13. März 1989 kam es im kanadischen Quebec zu einem neunstündigen Stromausfall. Millionen Menschen waren ohne Strom. Ein heftiger Sonnensturm hatte in den Überlandleitungen starke Ströme induziert und Transformatoren durchschmoren lassen.

Die elektrisch geladenen Teilchen von der Sonne können Satelliten abbremsen und sogar deren Lebenszeit verkürzen indem sie elektronische Bauteile zerstören.

In unserem Leben spielen Elektronik und Satellitentechnologien eine immer größere Rolle. Es wird also immer wichtiger, solche Sonnenstürme vorherzusagen. Doch dazu müssen die Forscher erst einmal verstehen, wie sich Sonnenstürme bilden.

Weltraum-Sonde soll Geheimnisse lüften

Die Parker Solar Probe soll die noch fehlenden Daten liefern. Sie soll klären, wie die Sonnenatmosphäre aufgeheizt wird und wie die Teilchen des Sonnenwinds beschleunigt werden.

Sonnenphysiker haben zu diesen Fragen schon unterschiedliche Theorien entwickelt. Erst im März 2018 publizierte ein internationales Team um Samuel D.T. Grant einen Artikel in der renommierten Fachzeitschrift "Nature Physics".

Darin beschreiben die Forscher, dass die Aufheizung durch Plasmawellen in der Übergangsschicht zwischen Oberfläche und Korona der Sonne erfolgt. Andere Theorien schreiben die Aufheizung der Korona Vorgängen im Magnetfeld der Sonne zu, wie der plötzlichen Verschmelzung von Magnetfeldschleifen.

Die Parker Solar Probe, die am 11. August 2018 in Cape Canaveral starten wird, soll das Geheimnis nun endlich lüften. Sie soll zum ersten Mal Daten sammeln in der Region, wo der Sonnenwind entsteht. Dazu muss sich der Satellit unserem Zentralgestirn nähern wie keine andere Sonde zuvor. Er muss in die Korona der Sonne eintauchen und bis auf sechs Millionen Kilometer an den glühend heißen Gas-Ball heranrücken.

Lange Reise zur Sonne

Sonnenphysiker träumen schon seit Jahrzehnten davon, Satelliten in die Korona der Sonne zu schicken. Schon 1958 als die NASA gegründet wurde, stand so eine Mission auf der Agenda. Doch es sollte noch Jahrzehnte dauern, bis die nötigen Technologien entwickelt waren, um die Raumsonden zu schützen vor der extremen Strahlung und der enormen Hitze in der Sonnenkorona.

Bis die Parker Solar Probe diese höllische Region aus nächster Nähe erforschen kann, wird es noch ein paar Jahre dauern. Die Sonde ist auf die Hilfe der Venus angewiesen. Denn bei Flügen ins innere Sonnensystem ist Bremsen angesagt. Deshalb muss die Forschungssonde sieben Mal an der Venus vorbei fliegen. Bei jedem dieser sogenannten Swing-by-Manöver überträgt sie etwas Energie auf den Planeten. Sie wird langsamer, ändert ihre Bahn und dringt weiter in Richtung Sonne vor.

Nach dem letzten Vorbeiflug im November 2024 soll die Parker Solar Probe dann endlich die Geschwindigkeit erreichen, mit der sie sich der Sonne auf sechs Millionen Kilometer annähern kann. Rund 30-mal schneller als die Internationale Raumstation ISS, mit 200 Kilometern pro Sekunde, wird sie dann die Sonnenatmosphäre durchfliegen. Mit ihren vier wissenschaftlichen Instrumenten soll sie die dort herumschwirrenden Teilchen und die Magnetfelder unseres Sterns vermessen.

Drei Mal soll die Raumsonde so nahe an der Sonne vorbeifliegen und ganz neue Erkenntnisse über deren turbulente Lebensprozesse möglich machen. Die Parker Solar Probe wird das schnellste Raumschiff sein, das Menschen je auf den Weg gebracht haben.

Voyager 1 und 2: NASA Raumsonden seit 40 Jahren im Sonnensystem unterwegs Zwei Schwestersonden auf großer Fahrt Am 20. August 1977 startete die NASA-Sonde Voyager 2 auf einen Rekordflug, der noch immer andauert. Kurz darauf, am 5. September, folgte die baugleiche Voyager 1. Ziel der Mission war es zunächst, Informationen über die Planeten Jupiter und Saturn zu erhalten, die damals noch weitgehend unerforscht waren. Doch Dank ihrer jahrzehntelang haltenden Plutonium-Batterien ging die Mission immer weiter.

Voyager 1 und 2: NASA Raumsonden seit 40 Jahren im Sonnensystem unterwegs Technische Dauerbrenner Die beiden 825 Kilogramm schweren Voyager-Sonden gehören zu den größten Erfolgsgeschichten der NASA. Sie schicken bis heute regelmäßig verlässliche Daten aus dem All. Obwohl sie sich immer weiter vom Zentrum unseres Sonnensystems entfernen, funktioniert der Funkkontakt wohl noch recht lange. Derzeit rechnet die NASA mit dem Ende der Mission etwa im Jahr 2030.

Voyager 1 und 2: NASA Raumsonden seit 40 Jahren im Sonnensystem unterwegs Raus aus dem Sonnensystem Am 25. August 2012 durchbrach Voyager 1 die Heliopause - eine Grenze des Sonnensystems. Dahinter beginnt der interstellare Raum unserer Galaxie, der Milchstraße. Voyager 1 war das erste von Menschen gefertigte Objekt, das die Grenze des Sonnensystems passierte. Außerdem ist es das am weitesten je von der Erde entfernte von Menschen gemachte Objekt - derzeit mehr als 139 mal so weit wie die Sonne.

Voyager 1 und 2: NASA Raumsonden seit 40 Jahren im Sonnensystem unterwegs Die Flugrouten Das Sonnensystem hat verschiedene Grenzen: Die Erste ist der "Termination Shock" Dort werden die Sonnenwinde plötzlich viel langsamer. An der Heliopause endet dann die Heliosphere. Das ist eine Weltraumblase, in der die Sonnenwinde unser Sonnensystem von der interstellaren Strahlung abschirmen. Die NASA maß eine 40-fach höhere Plasmadichte, nachdem Voyager 1 die Heliopause passiert hatte.

Voyager 1 und 2: NASA Raumsonden seit 40 Jahren im Sonnensystem unterwegs Faszinierende Bilder unserer Planeten Auch vorher hatten die beiden Sonden viel zu entdecken - unsere vielfältigen Planeten. Voyager 1 sendete dieses Bild des Jupiter am 1. Januar 1979 zur Erde. Insgesamt machte Voyager 1 genau 17.477 Bilder des Planeten und seiner Monde. Die Existenz eines dünnen Ringsystems, das Jupiter umgibt, wurde durch diese Aufnahme zum ersten Mal nachgewiesen.

Voyager 1 und 2: NASA Raumsonden seit 40 Jahren im Sonnensystem unterwegs Detaillierte Fotos Außerdem dokumentierte Voyager 1 atmosphärische Strömungen auf dem Jupiter, wie auf diesem Bild zu sehen. Nach dem Vorbeiflug am Jupiter erreichte Voyager 1 durch die Gravitation des Planeten eine Geschwindigkeit von 16 Kilometern in der Sekunde.

Voyager 1 und 2: NASA Raumsonden seit 40 Jahren im Sonnensystem unterwegs Saturn in Echtfarben Dieses Foto sendete Voyager 2 zur Erde: Der Saturn in echten Farben. Den sechsten Planeten unseres Sonnensystems erreichte Voyager 2 im Jahr 1981. Das Foto ist für Weltallverhältnisse eine echte Nahaufnahme: Es entstand aus gerade mal 21 Millionen Kilometern Entfernung.

Voyager 1 und 2: NASA Raumsonden seit 40 Jahren im Sonnensystem unterwegs Alles unter Kontrolle Das Kontrollzentrum der Voyager-Mission am California Institute of Technology in Pasadena - hier ein Bild von 1980. Von hier aus werden die fernen Sonden beobachtet und so gut wie möglich gesteuert. Heute ist die Technik natürlich viel moderner. Aber immer wieder muss die NASA auf das Wissen der Ingenieure zurückgreifen, die die Sonden einst entwickelt haben - auch wenn sie längst in Rente sind.

Voyager 1 und 2: NASA Raumsonden seit 40 Jahren im Sonnensystem unterwegs Schallplatte für Aliens Diese goldenen Schallplatten haben die Sonden an Bord - für den Fall, dass sie auf ihrer unendlichen Reise auf Außerirdische treffen. Auf der digitalen Platte befinden sich Bilder und Geräusche von Menschen, Tieren und der Natur auf der Erde. Für den Fall, dass die Aliens keine Plattenspieler besitzen, liegen Nadel und Gebrauchsanweisung bei.

Voyager 1 und 2: NASA Raumsonden seit 40 Jahren im Sonnensystem unterwegs Weltraumkunst Die Voyager-Missionen faszinieren seit Jahrzehnten nicht nur ihre Fans - auch Künstler fühlen sich von ihnen inspiriert. So stellte sich ein anonymer US-amerikanischer Künstler im Jahr 1977, kurz vor dem Start, den Vorbeiflug der Voyager 1 am Saturn vor. Autorin/Autor: Friedel Taube, Fabian Schmidt