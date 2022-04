Papst Franziskus: "Wir beten für euch"

Mit einer stimmungsvollen Feier ist im Vatikan die Osternacht gefeiert worden, in der die Christen an die Auferstehung Jesu Christi nach dem Tod am Kreuz erinnern. In seiner Predigt im Petersdom ging Papst Franziskus auch auf den Krieg Russlands gegen die Ukraine ein.

Der Papst sprach den Ukrainern Mut zu. Am Ende seiner Ansprache sorgte er für einen emotionalen Höhepunkt, als er sich direkt an den Bürgermeister der südukrainischen Stadt Melitopol, Iwan Fedorow, wandte, der in der ersten Reihe saß. "Wir alle beten mit euch und für euch", sagte Franziskus, "in dieser Dunkelheit, in der ihr lebt, der Dunkelheit des Krieges, der Grausamkeit".

Fedorow war im Krieg von den Russen entführt und erst im Zuge eines Gefangenenaustausches freigelassen worden. Zusammen mit mehreren Parlamentariern aus der Ukraine war er im Vatikan zu Gast.

An Ostern mit den Werken des Bösen brechen

"Wir können nicht Ostern feiern", mahnte das Kirchenoberhaupt, "wenn wir weiterhin im Tod verharren, wenn wir Gefangene der Vergangenheit bleiben, wenn wir nicht den Mut haben, uns von Gott vergeben zu lassen, uns zu ändern, mit den Werken des Bösen zu brechen, uns für Jesus und seine Liebe zu entscheiden." Dies gelte nicht nur mit Blick auf Kriege und Konflikte. Der Papst schloss seine Predigt mit dem Satz "Christus ist auferstanden" auf Ukrainisch.

Der 85 Jahre alte Argentinier verzichtete erstmals in seinem Pontifikat darauf, den wichtigsten Gottesdienst des Kirchenjahres selbst zu leiten, dies übernahm Kardinaldekan Giovanni Battista Re.

Aus gesundheitlichen Gründen verbrachte Franziskus die Messe überwiegend im Sitzen

Franziskus, der in dieser Karwoche schon viele Veranstaltungen hinter sich hatte und zudem von Knieschmerzen geplagt wird, verfolgte die Messe großenteils sitzend auf einem Sessel vor den rund 5500 Gläubigen. Neben der Predigt taufte er noch sieben Erwachsene.

Am Sonntagvormittag steht die große Ostermesse auf dem Petersplatz vor Zehntausenden Gläubigen auf dem Programm. Im Anschluss wird Franziskus seine Osterbotschaft verkünden und den traditionellen Segen "Urbi et Orbi", der Stadt und dem Erdkreis, spenden.

