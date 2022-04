Papst: "Haben die Sprache des Friedens vergessen"

Der Krieg in der Ukraine und die anderen Konflikte auf der Welt seien das Ergebnis einer generellen Abkehr vom Frieden, sagte das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche. "Wir leben nach einem teuflischen Schema, in dem wir uns umbringen, wegen des Willens nach Macht, nach Sicherheit, nach vielen Dingen, warnte der Papst in einem am Karfreitag ausgestrahlten TV-Interview des italienischen Senders Rai 1. "

"Ich verstehe die Regierenden, die Waffen kaufen, ich verstehe sie. Ich rechtfertige sie nicht, aber ich verstehe sie", sagte Franziskus. Das gelte aber nur, "weil wir uns verteidigen müssen, weil dies das Kain-Schema des Krieges ist", so der Papst mit Bezug auf den Brudermord von Kain an Abel in der Bibel.

Die Menschheit hat nichts aus Kriegen gelernt

Dabei erinnerte Franziskus an Kriegsgräber in Italien, in der Normandie und andernorts. Er selbst habe bei Besuchen dort weinen müssen angesichts der getöteten jungen Menschen. Leider habe die Menschheit nicht daraus gelernt. Innerhalb eines Schemas des Friedens wäre das nicht notwendig, so der Papst weiter. Wir "haben die Sprache des Friedens vergessen", auch wenn die Anstrengungen für Frieden nicht fehlten.

Der Pontifex hatte seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine immer wieder den Einsatz von Waffen kritisiert und für eine diplomatische Lösung geworben. In dem langen Interview mit RAI 1 erinnerte er auch an die "versteckten" Kriege und Konflikte, die seit Jahren fast unbeachtet weltweit toben, die die Öffentlichkeit kaum wahrnehme. Ausdrücklich nannte er Syrien, Jemen, die Vertreibung der Rohingya aus Myanmar, aber auch den Völkermord in Ruanda vor 25 Jahren. Immer leiden die Schwächsten unter den Kriegen, wie der Argentinier betonte.

Papst geißelt Rassismus der Menschen

Auch auf die Flüchtlingsproblematik ging der Papst ein und kritisierte er, nicht alle Fliehenden würden gleich behandelt. "Die Flüchtenden werden unterteilt. Erster Klasse, zweiter Klasse, nach Hautfarbe, ob man aus einem entwickelten Land kommt oder einem nicht entwickelten." Wir, die Menschen, seien Rassisten. "Und das ist schlimm", sagte der Papst.

Traditioneller Kreuzweg am Kolosseum im Zeichen des Ukraine-Kriegs

Am Karfreitagsabend steht für Franziskus der traditionelle Kreuzweg am Kolosseum in Rom an, der nach zwei Jahren Corona-Ausfall endlich wieder als öffentliche Veranstaltung vor Gläubigen zelebriert werden soll.

Bei der Zeremonie hat der Vatikan als Zeichen des Friedens geplant, dass auf einem Teil des Kreuzweges Frauen aus der Ukraine und Russland das Kreuz gemeinsam tragen. Bei den beiden dafür ausgewählten Frauen handelt es sich um zwei in Rom beschäftigte Krankenschwestern und Freundinnen.

Die Geste ist aber nicht unumstritten: Der ukrainische Botschafter beim Vatikan meldete Vorbehalte gegen das gemeinsame Auftreten von Frauen beider Länder an. Dies sei ein widersprüchliches Signal, das den Angriffskrieg der Russen nicht in den richtigen Kontext stelle.

Der Kreuzweg soll an den Leidensweg von Jesus Christus erinnern. Über 14 Stationen wird dessen Weg von der Verurteilung bis zum Tod am Kreuz symbolisch nachgestellt..

qu/haz (dpa, kna, Vaticannews)