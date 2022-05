Panzernashorn-Anzahl erreicht Rekordhoch

Neue Hoffnung für das Nördliche Breitmaulnashorn

Von Wilderern ausgerottet

Diese imposanten Nördlichen Breitmaulnashörner lebten früher in großer Zahl in Ost- und Zentralafrika. Wilderer dezimierten aber den gesamten Bestand. Seit 2008 sind sie in freier Wildbahn bereits ausgestorben. 2018 musste das letzte überhaupt noch lebende Männchen namens Sudan wegen Altersschwäche eingeschläfert werden.