Am 9. November 2023 zieht ein stiller Gedenkzug durch Berlin, vorbei auch am Tauentzien und am Kurfürstendamm. Hier wüteten die Nazis vor 85 Jahren besonders stark und zerstörten zahlreiche jüdische Geschäfte. Der Gedenkzug endet am Jüdischen Gemeindehaus in der Fasanenstraße. Die Skulptur einer zerbrochenen Thorarolle und das Eingangsportal erinnern an die Synagoge, die einst hier stand.