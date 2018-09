Olympiasiegerin Vogel querschnittsgelähmt

Bahnrad-WM: Welte holt Zeitfahr-Gold

Miriam Welte gewinnt ihren zweiten Titel bei der Bahnrad-WM in Apeldoorn. In der Stunde des Triumphes denkt die 30-Jährige an ihre Teamgefährtin Kristina Vogel, die am Sonntag Geschichte schreiben kann. (03.03.2018)