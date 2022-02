Olympiasiegerin Hannah Neise: Die Jüngste ist die Schnellste

"Ich kann es noch nicht realisieren, das braucht auf jeden Fall Zeit", sagte Hannah Neise und war wenige Minuten nach ihrem überraschenden Olympiasieg im Skeleton schon wieder ganz ruhig. Fast entschuldigend ergänzte sie: "Ich freue mich innerlich. Die Leute zu Hause, meine Familie freuen sich sicher mehr." Thomas Schwab, Vorstandschef und Sportdirektor des deutschen Bob- und Schlittenverbandes, fand nach Neises Erfolg erstmal nicht viele Worte: "Ich bin ja schon lange dabei, aber das habe ich noch nie erlebt", sagte er. "Für mich ist es eine völlig neue Situation, dass wir alle Rennen gewonnen haben."

Völlig neu war auch die Tatsache, dass ausgerechnet Hannah Neise, die jüngste der drei deutschen Olympiateilnehmerinnen im Skeleton am Ende ganz oben stand. Zwar ist die 21-Jährige im vergangenen Jahr in St. Moritz die Weltmeisterschaft der Juniorinnen, aber im Weltcup konnte sie bisher noch keinen Sieg verbuchen.

Nun hat sie eine Goldmedaille, die erste, die je eine deutsche Skeletoni gewinnen konnte und hält außerdem den Bahnrekord auf der Olympiastrecke in Yanqing. Ein absoluter Erfolg bei der Olympia-Premiere. Dabei hatte es die Jüngste im Team gerade noch so nach China geschafft. Ihr Olympiaticket löste Neise erst durch Platz acht beim Saisonfinale in St. Moritz. Offenbar ist die traditionsreiche Strecke in der Schweiz so etwas wie ein Glücksbringer für Neise. Doch dann der Schock: Genau wie ihr Teamkollege Axel Jungk, der bei den Männern hinter Christopher Grotheer die Silbermedaille gewann, wurde sie nach dem Weltcup-Finale Ende Januar positiv auf das Coronavirus getestet.

Prominenter als Tom Astor

In Peking angekommen ließ sich Neise davon nicht mehr beeindrucken und frönte einem Aberglauben, der möglicherweise auch zum Gold-Erfolg beigetragen hat: Unter ihrem Rennanzug trug sie Kompressionsstrümpfe und ein pinkes T-Shirt. Als weiterer Glücksbringer war ein Kuscheltier von ihrem Freund, einem Skispringer, dabei. Nur in der Heimat im kleinen Örtchen Schmallenberg im Sauerland - nicht weit von ihrem Traininsgsstützpunkt in Winterberg entfernt - lief es nicht nach Plan: Das von Neises Vater mitorganisierte Public Viewing auf dem Schützenplatz musste kurzfristig verkleinert werden.

Aber auch ohne den Aufbau der eigentlich geplanten Eventbühne versammelten sich rund 150 Schmallenberger und bejubelten den überraschenden Olympiasieg ihrer nun prominentesten Mitbürgerin. Bislang gebührte diese Ehre wohl dem 1943 in Schmallenberg geborenen Wilhelm Bräutigam. Der tritt seit Jahrzehnten unter seinem Künstlernamen Tom Astor stets im Western-Look mit Cowboyhut auf und ist ein erfolgreicher und international bekannter Countrysänger.