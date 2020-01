Olympia-Teilnahme für Kimia Alizadeh fraglich

Kimia Alizadeh, die 2016 als 18-Jährige bei den Olympischen Spielen in Rio die Bronzemedaille im Taekwondo gewann, möchte in diesem Jahr in Tokio eine weitere Medaille gewinnen. Klar scheint nur, dass sie sie nicht für ihr Heimatland, den Iran gewinnen wird.

Am Sonntag verkündete Alizadeh in einem Instagram-Post, dass sie mit der Islamischen Republik gebrochen habe, da sie nicht länger Teil von "Heuchelei, Lügen, Ungerechtigkeit und Schmeichelei" als "eine der Millionen unterdrückten Frauen im Iran" sein wolle.

"Ich ertrug alles, was sie mir sagten und wiederholte alles, was sie forderten. Ich wiederholte jeden Satz, den sie befohlen hatten. Keiner von uns ist für sie wichtig, wir sind nur Werkzeuge", fügte sie hinzu. Sie beschuldigte iranische Beamte zudem des Sexismus und der Misshandlung.

"In die Niederlande ausgewandert"

Irans halboffizielle Nachrichtenagentur ISNA zitierte die Athletin mit den Worten, sie sei "in die Niederlande ausgewandert". Der niederländische öffentlich-rechtliche TV-Sender NOS berichtete, dass die jetzt 21-Jährige bereits seit mehreren Wochen im Land trainiere. NOS zitierte den Taekwondo-Trainer Mimoun El Boujjoufi mit den Worten, Alizadeh habe sich vor etwa einem Monat erstmals an ihn gewandt.

"Sie war in Europa im Urlaub, entschied aber zusammen mit ihrem Partner, nicht in den Iran zurückzukehren", sagte El Boujjoufi. "Natürlich ist sie hier willkommen. Wir kennen ihre Qualitäten. Sie ist eine tolle Ergänzung zum Taekwondo in den Niederlanden."

Alizadeh war 2016 die erste Frau, die für den Iran eine Olympiamedaille gewann

Es ist jedoch unklar, ob Alizadeh in den Niederlanden einen Asylantrag gestellt hat. Bislang hat sich das niederländische Außenministerium noch nicht dazu geäußert. Laut des ISNA-Berichts sagte Alizadeh auch, dass sie hofft, bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio unter einer anderen Flagge als der des Iran antreten zu können. Dies ist jedoch vielleicht nicht so einfach.

Auf eine Anfrage der DW, ob dies rechtzeitig zu den Spielen im Juli und August funktionieren könne, antwortete das Internationale Olympische Komitee nur, dass dies möglich sei und ergänzte: "Das IOC hat keinen Kontakt zur Athletin gehabt."

Regelung zur Staatsangehörigkeit

In Regel 41 der Olympischen Charta steht festgeschrieben, dass jeder Wettkämpfer bei Olympischen Spielen Staatsangehöriger des Landes des NOK sein muss, das ihn meldet. Alizadeh hat bislang lediglich die iranische Staatsangehörigkeit, doch ist es unwahrscheinlich, dass Irans NOK die abtrünnige Athletin zu Olympia schicken wird. Regel 41 besagt weiter, dass Athleten mit doppelter Staatsbürgerschaft wählen können, für welches Land sie antreten möchten, allerdings gibt es einige Einschränkungen. Dazu gehört die Bedingung, dass drei Jahre vergangen sind, seit die Sportlerin oder der Sportler das andere Land zuletzt bei den Olympischen Spielen oder bei einem großen regionalen oder globalen Wettbewerb vertreten hat. Diese Einschränkung scheint bei Alizadeh zu greifen, da sie bei den Asienmeisterschaften 2018 Bronze gewann.

Die Regel besagt jedoch auch, dass das IOC-Exekutivkomitee diese Wartezeit "mit Zustimmung der NOCs [National Olympic Committees] und des betreffenden IF [Internationaler Verband]" verkürzen oder sogar aufheben kann. Dennoch muss man davon ausgehen, dass das iranische NOK bestenfalls zögern würde, sie gehen zu lassen.

Olympisches Flüchtlingsteam

Sollte Alizedeh in den Niederlanden einen Asylantrag stellen, stünde ihr möglicherweise eine zweite Option offen: 2016 in Rio ließ das IOC ein Team von zehn Flüchtlingen unter der olympischen Flagge antreten darf. Auch in Tokio soll eine solche Mannschaft antreten. Wer dazu gehört, wird im Juni bekannt gegeben.

Alizadeh ist die dritte iranische Spitzensportlerin, die innerhalb der letzten Monate angekündigt hat, das Land nicht mehr im internationalen Wettbewerb zu vertreten. So gab der iranische Schachverband im vergangenen Monat bekannt, dass Großmeister Alireza Firouzja wegen des informellen Wettkampfverbots gegen israelische Spieler beschlossen hat, nicht mehr für den Iran zu spielen.

Irans Judo-Weltmeister für die Mongolei

Judoka Saeid Mollaei

Firouzjas Verzicht kam drei Monate nachdem der iranische Judoka Saeid Mollaei, Weltmeister von 2018, sich geweigert hatte, aus Angst um seine Sicherheit nach Hause zurückzukehren. Mollaei gab an, im WM-Halbfinale auf Befehl seines nationalen Verbandes absichtlich verloren zu haben, um im Finalkampf nicht gegen den Israeli Sagi Muki antreten zu müssen. Der Internationale Judo-Verband IJF hatte den iranischen Judo-Verband daraufhin suspendiert.

Im Dezember veröffentlichte der IJF eine Erklärung auf seiner Website, in der bekannt gegeben wurde, dass Mollaei die mongolische Staatsbürgerschaft angenommen habe. Ob Mollaei damit in Tokio für die Mongolei antreten darf ist allerdings unklar. Auch auf diese Frage der DW gab es vom IOC keine Antwort.