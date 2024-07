Für Vahine Fierro sind die Wellen von Tahiti ein Heimspiel: Geboren wurde die heute 24-Jährige in Utoroa in Französisch Polynesien auf einer Insel nur etwa 250 Kilometer von Tahiti entfernt. Gemeinsam mit Kauli Vaast startet sie für Frankreich in den Surfwettbewerb. Sie gewann 2017 die Juniorenweltmeisterschaft und gilt als französische Medaillenhoffnung.