Das journalistische Handwerk lernte Oliver Sallet an der Deutschen Journalistenschule in München. Später Politikstudium an der London School of Economics and Political Science mit Fokus auf Globalisierung, Politik und Wirtschaft. Es folgten Stationen in der Chefredaktion des Bayerischen Rundfunks in München, sowie der Tagesschau-Zulieferredaktion des RBB in Berlin.

Für die DW berichtete Oliver Sallet als Krisenreporter aus ganz Europa, etwa von den Brennpunkten der Flüchtlingskrise, sowie von richtungsweisenden Wahlen wie der US-Wahl 2016 und dem Brexit-Referendum in Großbritannien. Es folgten Stationen in Brüssel und dem DW-Hauptstadtstudio. Seit 2018 berichtet Oliver Sallet für die DW aus Washington und den Vereinigten Staaten.