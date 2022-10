Olena Selenska: "Für ukrainische Kinder gibt es keine normale Kindheit mehr"

Die First Lady der Ukraine, Olena Selenska, kommt in einer gepanzerten Limousine. Abgeschirmt von Bodyguards eilt sie zum Termin auf der Frankfurter Buchmesse, wo sie eine Kampagne für ukrainische Flüchtlingskinder vorstellt. Mit an Bord ist auch die deutsche First Lady: Elke Büdenbender, die Frau von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Selenska und Büdenbender sind Schirmherrinnen der Initiative "Better Time Stories", die mit Buchgeschenken Trost spenden will. Das Geschenkpaket enthält fünf interaktive Bilderbücher für die Kleinsten. Bücher, die Zuversicht verbreiten sollen.

Selenska: "ein Gefühl der Geborgenheit"

Für ukrainische Kinder, ob auf der Flucht oder in ihrer Heimat, gebe es keine normale Kindheit mehr, sagt Selenska in Frankfurt: "Alte Rituale, wie das Vorlesen vor dem Zubettgehen, geben Kindern Heimat zurück und für eine halbe Stunde ein Gefühl der Geborgenheit."

Die Bücher sind zweisprachig auf Deutsch und Ukrainisch sowie als Hörbücher erhältlich. Eine der Geschichten, "Die Omi", hat Elke Büdenbender im Tonstudio im Schloss Bellevue, dem Amtssitz des Bundespräsidenten, selbst eingesprochen. "Sprache ist Heimat", sagt Büdenbender in Frankfurt. "Kinder, die hierherkommen, müssen in ihrer Sprache reden, sich ausdrücken können." Dass die Bücher in zwei Sprachen gedruckt sind, erleichtere hoffentlich auch das Erlernen der neuen Sprache.

Gemeinsam im Einsatz für ukrainische Flüchtlingskinder: Olena Selenska (r.) und Elke Büdenbender in Frankfurt

Verbunden bleiben mit den Verwandten

Der Clou von "Better Time Stories" ist die Website, auf der über einen Link Familienmitglieder in der Ukraine aus den Büchern vorlesen und dies aufzeichnen können - und die Kinder, die oft hunderte Kilometer entfernt sind, dann die Gutenachtgeschichte von Papa oder Oma gesprochen hören können.

Entwickelt hat diese interaktive Plattform der in den Niederlanden lebende ukrainische Social-Tech-Unternehmer Andriy Shmyhelskyy. Die "number 5 foundation", gegründet von der niederländischen Prinzessin Laurentien und Prinz Constantijn, hat die Realisierung gefördert.

In den Niederlanden wurde das Projekt bereits vor drei Wochen präsentiert.

Die Möglichkeit, Flüchtlingskindern ein Geschenkpaket zu spenden, ist denkbar einfach. Auf der Website genügt ein Klick. Und mit einem Klick können die Pakete auch kostenlos geordert werden. Unterstützt wird die Kampagne von zahlreichen Verbänden und Verlagen in der Ukraine, in Deutschland, den Niederlanden und Österreich.