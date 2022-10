Selenskyj spricht auf Frankfurter Buchmesse

Bei seiner Videoansprache auf der Frankfurter Buchmesse unterstrich der ukrainische Präsident die Bedeutung von Information und Wissen im Kampf für Frieden und Freiheit. In Europa ermutigten viele Personen des öffentlichen Lebens nach wie vor dazu, Russland zu verstehen und die terroristische Politik von Staaten wie dem Iran zu ignorieren. "Wie kann das passieren?" fragte Selenskyj - und schlug selbst eine Antwort vor: "Die einzige Antwort ist ein Mangel an Wissen".

Unwissende Menschen seien leichter zu manipulieren. Deshalb sei es umso wichtiger, dass Menschen informiert seien "über den Terror, den Russland in die Ukraine gebracht hat". Selenskyj rief die Branche dazu auf, Bücher zu schreiben, zu publizieren und zu vertreiben, "über diejenigen, die Europa schwächen". Zum Schluss lud der Präsident Autorinnen und Autoren, Verlegerinnen und Verleger ein, in die Ukraine zu kommen und Zeugnis über den Krieg abzulegen. Auf seine Rede reagierte das Publikum im prall gefüllten Messesaal mit Standing Ovations.

Forderungen an die europäische Buchbranche

Im Anschluss an die Übertragung betrat Oleksandr Afonin das Podium in Frankfurt, Präsident des ukrainischen Verlags- und Buchhandelverbandes. Er rief zur Schaffung eines Kulturfonds auf, mit dem ukrainische Übersetzungen finanziert werden könnten. Außerdem könne das Geld Anschaffungen in ukrainischen Bibliotheken ermöglichen und ukrainische Verlage unterstützen, die unter dem russischen Angriffskrieg gelitten hätten. Afonin schlug bei seiner Rede in Frankfurt den Börsenverein des deutschen Buchhandels und den Europäischen Verlegerverband als mögliche Gründer eines solchen Fonds vor.

Am ukrainischen Stand auf der Frankfurter Buchmesse wird zur Solidarität mit der Ukraine aufgerufen

Scharf verurteilte Afonin in seiner Rede die russischen Verlage, die dieses Jahr nicht auf der Frankfurter Buchmesse vertreten sind: Nicht ein einziges Verlagshaus habe den Krieg verurteilt oder der Ukraine seine Unterstützung ausgesprochen, so Afonin.

Selenskyj sagte in seiner Rede über Russland und den Iran, der ebenfalls nicht an der Messe teilnimmt, sie exportierten keine Kultur mehr, sondern nur noch den Tod. "Sie sind weniger präsent im kulturellen Bereich und zugleich dort präsenter, wo alles zerstört wird."

Damit nahm der ukrainische Präsident Bezug auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und auf die Drohnen, derer sich die russische Regierung für Luftangriffen bedient. Laut den USA sollen diese aus dem Iran stammen. Nach Angaben der Buchmesse wurde Selenskyjs auf Ukrainisch gehaltene Ansprache am Vortag aufgezeichnet.

Ukrainische Buchbranche auf der Frankfurter Buchmesse

Ukrainische Buchverlage und Institutionen stellen auf der diesjährigen Buchmesse an einem großen Gemeinschaftsstand mit eigener Bühne aus. Auf diesem Podium sagte der ukrainische Autor Juri Andruchowytsch nach der Rede seines Präsidenten im Gespräch: "Wir brauchen schwere Waffen und gute Bücher."

Juri Andruchowytsch (l.) auf dem Podium des ukrainischen Stands auf der diesjährigen Frankfurter Buchmesse

Andruchowytsch ist einer der wichtigsten Vertreter der ukrainischen Literatur. Seine Romane, darunter "Moscoviada", "Perversion" oder "Karpatenkarneval", wurden in viele Sprachen übersetzt. Auch er selbst betätigt sich als Übersetzer, hat Shakespeare und Rilke ins Ukrainische übertragen und positioniert sich in seinen Essays als pro-europäisch. Seine Bemühungen, die Beziehungen zwischen der Ukraine und der Europäischen Union voranzubringen, brachten ihm in Deutschland mehrere renommierte Auszeichnungen ein, darunter die Goethe-Medaille und den Hannah-Arendt-Preis.

Neben Andruchowytsch treten viele weitere renommierte Persönlichkeiten aus der Ukraine auf der Messe auf, unter ihnen die Frau des Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. First Lady Olena Selenska, zuletzt geehrte mit einem Vogue Cover, wird am Samstag (22.10.2022) persönlich nach Frankfurt kommen und ab 17:30 Uhr ein Gespräch mit "Brigitte"-Chefredakteurin Brigitte Huber über psychologische Hilfe für Kriegstraumatisierte führen.