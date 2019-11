OECD sieht längere Wirtschaftsflaute

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat der deutschen Konjunktur für das kommende Jahr eine weitere Talfahrt prognostiziert und vor einer dauerhaften Konjunkturflaute gewarnt. In ihrem am Donnerstag in Paris vorgelegten Herbstgutachten warnt die Organisation besonders deutlich vor den Folgen der zögerlichen Investitionstätigkeit der Bundesregierung.

Nach der Prognose der OECD wird die deutsche Wirtschaft in diesem sowie den kommenden beiden Jahren nur mit jeweils weniger als einem Prozent wachsen. "Die Stagnation des Welthandels hat der exportabhängigen Wirtschaft einen schweren Schlag versetzt, da die Exportaufträge und die Industrieproduktion zurückgegangen sind", ist im Kapitel über Deutschland zu lesen. Nach einer Expansion um geschätzte 0,6 Prozent im Jahr 2019 wird die deutsche Wirtschaftsleistung den OECD-Projektionen zufolge 2020 nur um 0,4 Prozent und 2021 um lediglich 0,9 Prozent wachsen. Die andauernden Handelsstreitigkeiten und die Unsicherheit über den Brexit belasteten weiter das Geschäftsklima und die Investitionstätigkeit.

Der private Konsum stützt weiterhin die Konjunktur

"Der private Konsum und die Bauwirtschaft werden voraussichtlich robust bleiben, die Schwäche im Verarbeitenden Gewerbe wird jedoch auf den Rest der Volkswirtschaft abfärben. Angesichts des Fachkräftemangels und der Flexibilisierung der Arbeitszeiten ist jedoch nicht mit einer starken Verschlechterung der Lage auf dem Arbeitsmarkt zu rechnen", heißt es weiter.

Mit ihren Prognosen liegt die Organisation damit deutlich unter den Erwartungen der Bundesregierung. Das Bundeswirtschaftsministerium geht nach Angaben vom Oktober von einem Wachstum von 1,0 Prozent im kommenden Jahr aus. Die OECD begründet ihre pessimistischere Prognose für Deutschland von nur 0,4 Prozent im kommenden Jahr und 0,9 Prozent 2021 mit dem anhaltenden US-Handelsstreit mit China und der EU sowie der Unsicherheit über den Brexit, der nun bis zum 31. Januar geplant ist.

Handelsstreit, Brexit und Klimadebatte dämpfen die Aussichten für die Industrie

Die Organisation warnt dem entsprechend vor erheblichen Gefahren. "Deutschlands exportabhängige Wirtschaft ist besonders anfällig gegenüber außenwirtschaftlichen Risiken und einer weiteren Verlangsamung des Welthandels", betont sie. "Eine Verschärfung der Handelsstreitigkeiten, ein stärkerer Konjunkturabschwung in China oder anhaltende Unsicherheiten im Hinblick auf den Brexit würden die Aussichten verschlechtern und das Risiko erheblicher Ausstrahlungseffekte auf die Binnenwirtschaft und den Arbeitsmarkt erhöhen."

Strukturelle Veränderungen in der Autoindustrie - vor allem die Umstellung auf Elektrofahrzeuge - stellten ein weiteres Abwärtsrisiko dar und könnten zu Arbeitsplatzverlusten führen. Außerdem belasten laut OECD "fehlende klare Vorgaben seitens der Politik für den Klimaschutz" die Investitionstätigkeit der Unternehmen.

Endlich mehr investieren

Die OECD rät der Politik deshalb zu mehr Investitionen, um gegen die Flaute anzukämpfen. "Es besteht fiskalischer Spielraum, auf den Abschwung zu reagieren", argumentiert die Organisation mit Hinweis auf die anhaltenden Haushaltsüberschüsse in Deutschland.

In vielen Bereichen gebe es einen erheblichen Investitionsstau, etwa beim Ausbau des schnellen Internets, bei Straßen, Schulen, im Wohnungsbau, in der Energie, Abfall- und Wasserwirtschaft, so die OECD.

"Die derzeitigen Ausgabenpläne reichen nicht aus, um den Investitionsstau zu beheben", betonte die OECD. Um das langfristige Wachstum zu stärken, den regionalen Zusammenhalt zu fördern und den Übergang zu einer umweltfreundlichen, emissionsarmen Energie- und Verkehrsinfrastruktur zu beschleunigen, sollten bestehende Haushaltsspielräume genutzt werden, sagte OECD-Ökonomin Nicola Brandt.

OECD fordert mehr Investitionen in den Netzausbau

Ihre Prognose für die Weltwirtschaft senkte die OECD ebenfalls ab. Für das kommende Jahr rechnet sie mit einem globalen Wachstum von 2,9 Prozent - 0,1 Prozentpunkte weniger als noch im September - und einem leichten Anstieg auf drei Prozent 2021.

