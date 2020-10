Nur Remis in Toni Kroos' Jubiläums-Länderspiel

Der Jubilar blickte etwas säuerlich in die Kamera und wirkte nicht gerade glücklich. "Klar, ich bin mit dem Punkt nicht zufrieden", sagte Toni Kroos nach seinem 100. Länderspiel im ARD-Interview. "Es muss der Anspruch sein, solche Spiele zu gewinnen." Doch Anspruch und Wirklichkeit klaffen manchmal eben auseinander. Und so kamen Kroos und Co. im Nations-League-Spiel gegen die Schweiz, das wegen der hohen Corona-Infektionsrate in Köln vor leeren Rängen ausgetragen werden musste, nicht über ein 3:3 (1:2)-Unentschieden hinaus. "Wir haben nicht gut angefangen", räumte der 30-Jährige ein. "Aber danach haben wir fußballerisch ein gutes Spiel gemacht und uns im Vergleich zur letzten Partie in der Ukraine gesteigert."

Der Leistungsbogen des DFB-Teams entsprach in etwa dem seines erfahrensten Spielers: Kroos begann ungewohnt fehlerhaft, steigerte sich dann, ohne ganz großen Glanz verbreiten zu können. Schnell lag die deutsche Mannschaft mit 0:2 hinten, wegen haarsträubender Fehler in der Defensive. Der zweite Gegentreffer ging eindeutig auf Kroos' Konto: Sonst als "Passmaschine" bekannt, leistete er sich an der Mittellinie einen folgenschweren Fehlpass, der anschließende Konter führte zum Tor. Seinen Aussetzer beim 0:2 blendete Kroos hinterher - wahrscheinlich unbewusst - aus. "Beim ersten und dritten Gegentor haben wir schon mitgeholfen, dass die Schweizer ihre Treffer machen konnten", sagte der Profi von Real Madrid, dessen Frau und Kinder seinen Jubiläumsauftritt in Köln auf der Tribüne mit verfolgten.

Charakter gezeigt

Dass die deutsche Nationalmannschaft den 0:2-Rückstand aufholte und nach dem neuerlichen 2:3 noch einmal zurückkam, war dem zu verdanken, was ARD-Experte Bastian Schweinsteiger so formulierte: "Die Mannschaft hat Charakter gezeigt." Das galt auch für Kroos, der sich nicht entmutigen ließ. Ein ums andere Mal schickte er mit seinen nun wieder gewohnt zielgenauen Pässen die Stürmer Timo Werner, Kai Havertz und Serge Gnabry auf die Reise in den Strafraum. Und Kroos übernahm Verantwortung: In der zweiten Hälfte schnappte er sich bei zwei Freistößen aus aussichtsreicher Position den Ball und signalisierte seinen Mitspielern: Ich schieße! Dass der erste Freistoß in der Mauer der Schweizer landete und der zweite knapp über dem Tor, spiegelte die Leistung des DFB-Teams an diesem Abend wider: Einiges ging daneben, manchmal fehlte nicht viel.

"Gute Jungs"

Golden war am Ende dieses Abends nur der Aufdruck der Ziffer 100 auf Kroos' Jubiläumstrikot. "Die Hundert erreicht zu haben, ist schon eine ganz schöne Marke", sagte der Mittelfeldstar. "Wer mich kennt, weiß aber, dass es mir mehr um Ergebnisse und Erfolge geht als um Zahlen." Und um Harmonie in der Mannschaft: "Man muss festhalten, dass ich mit unfassbar vielen guten Spielern und guten Typen zusammengespielt habe. Ob mit Basti [Schweinsteiger - Anm. d. Red], Philipp [Lahm], Per [Mertesacker], Miro [Klose] oder wem sonst, es hat immer Spaß gemacht. Es waren einfach gute Jungs." Dann schlug Kroos den Bogen zurück zur Gegenwart: "Aber auch jetzt haben wir von den Typen her eine gute Truppe beisammen. Ich hoffe, dass wir auch mit dieser Mannschaft an die Erfolge anknüpfen." Doch dafür muss diese Mannschaft noch deutlich besser werden als beim 100. Länderspiel von Toni Kroos.

Haben Sie das Nations-League-Spiel verpasst. Dann können Sie hier im DW-Liveticker nachlesen:

DEUTSCHLAND - SCHWEIZ 3:3 (1:2)

-------

ABPFIFF!

90. Minute +4: 🔸🔺GELB-ROT gegen den Schweizer SCHÄR nach einem taktischen Foul.

90. Minute +1: Mehmedis Kopfball landet am rechten Außennetz des deutschen Tors.

90. Minute +1: Es gibt drei Minuten Nachschlag.

89. Minute: Draxler setzt sich im Strafraum durch, passt den Ball nach innen - doch da steht keiner, der sein Zuspiel verwerten kann.

88. Minute: Neuer klärt mit dem Kopf, fast an der Mittellinie.

86. Minute: Es bleibt dabei. Die deutsche Abwehr wackelt, sobald die Schweizer schnell spielen.

85. Minute: Doppel-🔄WECHSEL bei der Schweiz: BENITO und INNEN kommen für Seferovic und Freuler.

81. Minute: Gnabry spielt den Ball im Strafraum auf Draxler. Dessen satter Schuss aus acht Metern landet am rechten Außennetz.

80. Minute: Beide Mannschaften wirken durch die Wechsel ein wenig aus dem Takt geraten.

77. Minute: Doppel-🔄WECHSEL bei Deutschland. CAN und DRAXLER ersetzten Ginter und Havertz.

75. Minute: 🔄WECHSEL bei der Schweiz. Doppeltorschütze Gavranovic geht, MEHMEDI kommt.

73. Minute: Werner läuft sich zum zweiten Mal innerhalb einer Minute in der Schweizer Abwehr fest. Er versucht wirklich alles.

71. Minute: Gnabrys Distanzschuss landet in Sommers Armen.

70. Minute: Kroos zirkelt einen Freistoß aus 20 Metern knapp über den linken Torwinkel, Sommer wäre auf dem Posten gewesen.

66. Minute: Doppel-🔄WECHSEL bei der Schweiz: FERNANDES und SOW kommen, Zuber und Shaqiri gehen.

64. Minute: 🔶GELB gegen KROOS nach einem taktischen Foul an Shaqiri.

63. Minute: Ein Freistoß von Kroos aus aussichtsreicher Position - zentral, 18 Meter vor dem Tor - landet in der Mauer der Schweizer.

Schöner kann man es nicht machen: Gnabry (r.) trifft mit der Hacke zum 3:3

⚽ 60. Minute: TOOOR für Deutschland! Werner passt im Strafraum scharf nach innen, GNABRY verlängert mit der Hacke ins lange Eck. Ein tolles Tor zum 3:3!

58. Minute: 🔄WECHSEL beim DFB-Team. HALSTENBERG ersetzt den angeschlagenen Gosens.

⚽ 56. Minute: TOOOR für die Schweiz! GAVRANOVIC trifft aus zwölf Metern zur erneuten Führung - weil die DFB-Abwehr den Ball nichts weg bekommt.

⚽ 55. Minute: TOOOR für Deutschland! HAVERTZ! 2:2! Eine schöne Einzelleistung des Ex-Leverkuseners, der sich im Laufduell durchsetzt und den Ball aus sechs Metern an Sommer vorbei ins lange Ecke schiebt.

53. Minute: Das war eine gute Konterchance für die deutsche Mannschaft. Doch Havertz' letzter Pass auf Werner ist zu ungenau.

51. Minute: 🔶GELB gegen den Schweizer XHAKA wegen absichtlichen Handspiels.

49. Minute: Pech für das deutsche Team! Havertz setzt sich am Strafraum gegen zwei Schweizer durch. Sein Flachschuss landet am rechten Pfosten.

48. Minute: Werner zieht nach Zuspiel von Havertz direkt aus 18 Metern ab, drüber.

47. Minute: Zuber prüft Neuer mit einem Flachschuss von der Strafraumgrenze. Neuer hält.

46. Minute: Die zweite Halbzeit hat begonnen. Beide Teams sind unverändert aus den Kabinen gekommen.

-------

60 Prozent Ballbesitz für das DFB-Team, aber die Schweiz führt durch die Treffer von Gavravonic (5.) und Freuler (26.) mit 2:1. Werner (28.) konnte nur verkürzen. Die deutsche Mannschaft gefällt bisher in der Offensive, leistet sich in der Defensive jedoch haarsträubende Fehler. Viel Redebedarf in der Kabine.

HALBZEIT!

44. Minute: Kroos' Linksschuss aus 20 Metern landet am linken Außennetz.

42. Minute: Kroos zeigt wie es gehen kann, spielt steil auf Goretzka, doch Sommer im Schweizer Tor ist aufmerksam und schnappt sich den Ball.

41. Minute: Geht da noch etwas für das DFB-Team vor der Pause? Dafür müssten sie gegen die kompakte Abwehr der Eidgenossen schnell und direkt spielen.

39. Minute: Gnabry dribbelt sich im Strafraum gegen zwei Schweizer fest.

36. Minute: 🔶GELB gegen GOSENS nach einem taktischen Foul gegen Widmer.

35. Minute: Gosens schlenzt den Ball aus 16 Metern mit dem Außenrist Richtung Schweizer Tor. Sommer muss sich langmachen, um den Schuss zur Ecke zu klären. Der hätte gepasst.

33. Minute: Jubilar Kroos, Goretzka, Havertz und Torschütze Werner sind bisher die Aktivposten in der deutschen Offensive.

30. Minute: 🔶GELB gegen den Schweizer SCHÄR nach einem Foul an Havertz.

Werner (l.) bringt das deutsche Team mit seinem Treffer wieder zurück ins Spiel

29. Minute: Das war eine feine Einzelleistung Werners. Nach einem weiten Abstoß von Neuer landet der Ball bei Havertz, der ihn zu Werner weiterleitet. Der Stürmer des FC Chelsea umspielt zwei Schweizer und schießt den Ball aus zwölf Metern flach ins rechte Eck.

⚽ 28. Minute: TOOOR für Deutschland! WERNER! Nur noch 1:2!

28. Minute: Wieder war die deutsche Abwehr nicht im Bilder. Nach einem Ballverlust von Kroos spielen die Schweizer schnell nach vorn, Freuler lupft den Ball aus sechs Metern über Neuer hinweg ins Tor.

⚽ 26. Minute: TOOOR für die Schweiz! FREULER! 0:2!

25. Minute: Kroos schickt Werner mit einem Traumpass von der Mittellinie steil in den Strafraum, doch der Schweizer Torwart Sommer hat aufgepasst.

23. Minute: Auf der Gegenseite kommen die Schweizer mit einem Konter erneut gefährlich vor das Tor von Manuel Neuer. Seferovic zieht aus 18 Metern ab, drüber.

22. Minute: Kimmich versucht es mit einem Distanzschuss aus 20 Metern, doch er trifft den Ball nicht richtig. Er landet drei Meter rechts neben dem Schweizer Tor.

21. Minute: Das DFB-Team macht Druck, doch die Eidgenossen verteidigen entschlossen und lauern auf ihre Konterchancen.

19. Minute: Goretzka schickt Werner steil in den Strafraum, doch bevor er abschließen kann, ist wieder ein Schweizer Abwehrbein dazwischen.

15. Minute: Böser Aussetzer von Neuer. Er läuft aus dem Strafraum und trifft den Ball nicht richtig. Er landet beim Schweizer Xhaka, doch der kann aus dem Patzer des deutschen Torwarts kein Kapital schlagen. Das hätte das 0:2 sein können.

12. Minute: Die Schweizer stehen dicht gestaffelt im und vor dem eigenen Strafraum. Noch fehlt dem DFB-Team die zündende Idee, diesen Riegel zu knacken.

10. Minute: Die deutsche Mannschaft wirkt durch den frühen Gegentreffer verunsichert.

Manuel Neuer kann dem Ball nur noch hintersehen: 0:1!

7. Minute: Und so ist es passiert: Nach der Ecke köpft Gosens den Ball aus dem Strafraum, Freuler befördert das Leder mit dem Kopf wieder vor das Tor, wo Gavranovic per Kopfball trifft. Die deutsche Abwehr war im Tiefschlaf.

⚽ 5. Minute: TOOOR für die Schweiz! GAVRANOVIC! 0:1!

5. Minute: Erste Riesenchance für die Schweiz. Neuer klärt in höchster Not gegen Shaqiri, der nach einem Zuspiel von Freuler völlig frei am Fünf-Meter-Raum stand. Neuer mit großartigem Reflex, Ecke für die Schweiz.

3. Minute: Goretzka zieht aus 16 Metern ab - über das Tor der Schweizer. Die deutsche Mannschaft beginnt engagiert.

1. Minute: Das deutsche Team beginnt druckvoll. Havertz wird im Strafraum angespielt, ein Schweizer Abwehrbein ist dazwischen. Die folgende Ecke bleibt folgenlos.

1. Minute: Der Ball rollt im Kölner Stadion. Schiri Buquet hat das Spiel angepfiffen.

-------

20.44 Uhr: Schiedsrichter der Partie ist Ruddy Buquet. Der 43 Jahre alte Franzose aus Amien pfeift seit 2011 internationale Spiele.

20.41 Uhr: Das Stadion in Köln ist bis auf die Spieler, Betreuer und Offiziellen der beiden Mannschaften leer. Wegen der hohen Zahl an Corona-Infektionen in der Domstadt sind keine Zuschauer zugelassen.

20.38 Uhr: Im Schweizer Team beginnen drei Bundesligaprofis: die Gladbacher Yan Sommer und Nicoi Elvedi sowie der Frankfurter Steven Zuber. Das ist die Startelf der Schweiz: Sommer - Widmer, Elvedi. Schär - Zuber, Xhaka. Freuler, Shaqiri - Gavranovic, Seferovic.

20.35 Uhr: "Wir haben in der Ukraine keine Dynamik aufgebaut", sagte Bundestrainer Joachim Löw im ARD-Interview. "Heute wollen wir im Spiel mehr variieren."

20.32 Uhr: Löw hat die Mannschaft im Vergleich zum Ukraine-Spiel auf drei Positionen verändert. Timo Werner, Kai Havertz und Robin Gosens rücken für Niklas Süle, Julian Draxler und Marcel Halstenberg in die Startelf. Bundestrainer Joachim Löw wechselt zudem das System, von der Dreierkette zur Viererkette in der Abwehr. Das ist die Startelf des DFB-Teams: Neuer - Klostermann, Ginter, Rüdiger, Gosens - Kimmich, Kroos - Havertz, Goretzka, Werner - Gnabry

20.30 Uhr: Das DFB-Team hofft im Nations-League-Spiel gegen die Schweiz auf einen Befreiungsschlag. Nach dem 2:1-Zittersieg am vergangenen Samstag in der Ukraine musste sich Bundestrainer Joachim Löw einiges an Kritik anhören. "Damit muss man umgehen können", sagt Löw. Mittelfeldstar Toni Kroos wird beim Spiel in Köln zum 100. Mal das Nationaltrikot tragen.