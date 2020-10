DFB-Elf zittert sich zum ersten Sieg

Es war der erste Sieg der deutschen Nationalmannschaft in der Nations League. Mit 2:1 (1:0) gewann die DFB-Elf in Kiew gegen die Ukraine. Es war ein wenig glanzvoller Erfolg, der viele Probleme, die das deutsche Team in den vergangenen Wochen offenbart hatte, wieder deutlich werden ließ

Leon Goretzka wies Lukas Klostermann an, den freien Raum auf der rechten Seite zu besetzen. Der Mittelfeldspieler hatte zuvor einen Anspielpartner in der Offensive gesucht. Am Ende musste er wieder einen Rückpass spielen, weil er keinen Mitspieler gefunden hatte. Diese Suche nach Offensivkräften war kein Einzelfall, sondern fast schon die Regel in der ersten Hälfte gegen die Ukraine. Die Mannschaft von Andrej Schewtschenko brauchte nicht viel, um den Motor der DFB-Elf auf niedriger Drehzahl zu halten. Enge Manndeckung, viel Lauffreude und Engagement in den Zweikämpfen genügten, um das Team von Bundestrainer Joachim Löw zu verunsichern.

Immer wieder leisteten sich eigentlich passsichere Spieler wie Joshua Kimmich oder Serge Gnabry unverständliche Fehlpässe, die die Ukrainer zu Kontern einluden. Allerdings waren die Gastgeber, die 14 Ausfälle, davon sechs Corona-bedingt, verkraften mussten, nicht in der Lage, die deutsche Defensive in Bedrängnis zu bringen. Allein ein Kraftakt von Antonio Rüdiger, der auf einmal Dynamik versprühte und die 1:0-Führung durch Matthias Ginter (20. Minute) mustergültig vorbereitete, sorgte für ein wenig Erleichterung im deutschen Team. "Geht so", lautete die Spiel-Analyse des Torschützen. "Wir haben sicher nicht die Sterne vom Himmel gespielt. Das ist nicht der Anspruch der Nationalmannschaft."

Verunsicherung hat sich verfestigt

Es war in den ersten 45 Minuten ein zäher, träger Auftritt des Löw-Teams, das zwar verdient führte gegen die arg ersatzgeschwächten Ukrainer. Aber die Selbstverständlichkeit und die Überzeugung fehlten, die eigentliche Überlegenheit in weitere Treffer zu verwandeln.

Kreative Köpfe, die mit ihren technischen Fähigkeiten den Unterschied ausmachen können und sollen, wie etwa Julian Draxler, sind in solchen Partien eigentlich besonders gefragt - waren auf dem Feld vor allem in Hälfte eins aber nicht zu sehen.

Dass sich Torhüter Georgiy Bushchan zu Beginn der zweiten Hälfte eine Slapstick-Aktion leistete und dem völlig überraschten Leon Goretzka den Ball auf den Kopf bugsierte, der dann ins Tor zum 2:0 (49.) trudelte, vertrieb zumindest ein wenig die allgemeine Verunsicherung im deutschen Team, die sich seit Monaten durch wenig überzeugende Auftritte verfestigt hatte. Immerhin flammten in den nächsten Minuten ein paar Mal die Möglichkeiten auf, über die die Mannschaft in der Offensive durch Spieler wie Serge Gnabry oder auch Draxler verfügt. Aber nicht nur im Passspiel, sondern auch beim Torabschluss fehlte die nötige Konsequenz, die Entschlossenheit, das Ergebnis eindeutiger zu gestalten.

Ukraine bringt DFB-Elf in Bedrängnis

Denn die Ukraine war in dieser personellen Besetzung nicht mehr als ein engagierter, talentierter aber am Ende auch überforderter Sparringspartner, der der DFB-Elf nicht auf Augenhöhe begegnen konnte. Je länger die Partie andauerte, desto müder wurden die Gastgeber - und umso fehlerhafter. Allerdings passte es ins Bild der letzten Monate, dass selbst solch ein personell dezimierter Gegner wie die Ukraine die deutsche Mannschaft noch in Bedrängnis bringen konnte.

Niklas Süle verursachte einen Elfmeter gegen Roman Yaremchuk. Ruslan Malinovskyi verkürzte auf 1:2 (76.). Ab diesem Moment begann das große Zittern bis zum Abpfiff. "Wir haben es endlich mal geschafft, ein Spiel nach einer Führung über die Runden zu bringen", urteilte Gnabry. Mehr war es auch dann aber nicht.

--------

Haben Sie das Spiel gegen die Ukraine verpasst? Dann können Sie hier im DW-Liveticker nachlesen:

UKRAINE - DEUTSCHLAND 1:2 (0:1)

90. Minute +5: Schluss - Deutschland feiert den ersten Sieg in der Nations League überhaupt.

90. Minute +3: Löw wechselt noch einmal und bringt Havertz für Gnabry.

90. Minute: Es gibt noch einmal vier Minuten obendrauf. Gelingt der DFB-Elf der erste Sieg in diesem Länderspieljahr?

84. Minute: Noch einmal ein Wechsel bei der Ukraine. Makarenko kommt für Sydorchuk

84. Minute: Gelbe Karte für Ginter.

82. Minute: Gute Aktion des gerade eingewechselten Werner, der auf Gnabry durchsteckt. Der Bayern-Star schaut kurz und versucht den Ball dann ins rechte Eck zu zirkeln. Doch Bushchan ist hellwach und pariert. Es bleibt beim 2:1 für Deutschland.

80. Minute: Jetzt wechselt auch Löw und nimmt Draxler vom Feld, der eine gute Leistung gezeigt hat. Für ihn ist nun Werner im Spiel.

77. Minute: Wechsel bei den Gastgeber: Shaparenko kommt für Kovalenko.

Brust raus, es geht in die entscheidende Phase des Spiels

77. Minute: Das ist der Anschlusstreffer - MALINOWSKI drischt den Ball ins linke Eck, Neuer ahnt zwar die Ecke, kommt aber nicht mehr ran. Was passiert nun mit der DFB-Elf?

75. Minute: Elfmeter für die Ukraine. SÜLE holt JAREMTSCHUK von den Beinen und der Schiedsrichter zeigt sofort auf den Punkt.

73. Minute: Die DFB-Elf hat 75% Ballbesitz und das Spiel mittlerweile ganz gut unter Kontrolle. Auch die Ballverluste sind in der zwieten Hälfte weniger geworden.

69. Minute: Die ersten Wechsel: Zubkov kommt für Tsygankov und Marlos kommt für Yarmolenko.

66. Minute: Flanke oder Torschuss? Egal, der Schuss von Ginter dreht sich gefährlich in Richtung Tor und Bushchan muss eingreifen.

59. Minute: Die Ukrainer kommen mal wieder in die Nähe des Tores von Neuer, doch eine richtige Chance springt nicht dabei heraus als Tsygankov einfach mal abzieht. Neuer ist zur Stelle.

57. Minute: Richtig gute Aktion von Draxler, der bis zur Grundlinie dribbelt und dann gefühlvoll auf Klostermann ablegt. Der Nationalspieler geht volles Risiko und bringt den Ball gut aufs Tor, doch Bushchan pariert glänzend. Das wäre fast die Entscheidung gewesen.

53. Minute: Gelbe Karte für Kroos nach einem Foul an Malinowski. Der anschließende Freistoß bringt allerdings nichts ein.

51. Minute: Gnabry steckt auf Draxler durch und der muss sich eigentlich nur die Ecke aussuchen. Dieses Mal ist Ukraines Schlussmann zur Stelle. Es bleibt beim 2:0 für das DFB-Team.

49. Minute: Was ein Start in die 2. Hälfte! Nach einem Fehler von Torwart Bushchan, der eine Flanke von Klostermann nicht festhalten kann, trifft Goretzka mit dem Kopf zum 2:0.

46. Minute: Es geht weiter. Schafft Löw mit seinem Team den ersten Sieg in der Nations League? Mal sehen.

Deutschland begann schwach und nervös, steigerte sich aber im Laufe des Spiels und erzielte durch eine starke Aktion von Rüdiger und Ginter die Führung. Viele Ballverluste ermöglichten den Ukrainern aber immer wieder gute Möglichkeiten, die sie nicht nutzen konnten.

45. Minute +1: Halbzeit in Kiew. Deutschland führt mittlerweile verdient mit 1:0. Vorne sieht es schon ganz gut aus, dennoch verlieren die Gäste noch zu häufig den Ball in der Vorwärtsbewegung.

43. Minute: Schönes Ding von Kroos. Der Nationalspieler zirkelt den Ball mit links aufs Tor der Ukrainer. Sein Versuch geht aber knapp vorbei. Trotzdem eine gute Aktion der Gäste.

41. Minute: Die erste Gelbe Karte in diesem Spiel für Malinowski, der Ginter übel weggrätscht.

35. Minute: Großchance für die Gäste! Ginter mit einer super Flanke von der rechten Seite. Gnabry steht goldrichtig und köpft den Ball mit Wucht aufs Tor. Doch erneut ist es Bushchan, der die 2:0-Führung vereitelt.

31. Minute: Kimmich aus knapp 30 Metern mit einem starken Schuss. Der Bakll senkt sich spät, doch Bushchan kann den Ball erneut abwehren.

28. Minute: Die Ukraine ist sichtlich beeindruckt nach dem Führungstreffer und versucht sich zurück in die Partie zu kämpfen. Das deutsche Team wird dagegen in der Offensive etwas sicherer und kommt erneut zu einem Torschuss. Wieder ist Ukraines Torwart da und begräbt den Ball unter sich.

27. Minute: Vorne läuft es nun besser, hinten leisten sich die Gäste weiterhin unnötige Ballverluste.

22. Minute: Nochmal die Löw-Elf. Dieses Mal passt Klostermann von der rechten Seite auf Gnabry, der es mit der Hacke versucht. Doch Bushchan ist zur Stelle und kann parieren.

20. Minute: Starke Aktion des DFB-Team - nach Vorarbeit von Rüdiger steht GINTER goldrichtig und trifft aus kurzer Distanz zur 1:0-Führung. Erste gute Aktion der Gäste...

17. Minute: Erste halbe Chance für die Ukraine. Über die linke Seite setzt sich Zyhankow durch. Seine Flanke dreht sich in Richtung Tor von Neuer, der den Ball ablenken kann.

10. Minute: Die DFB-Elf leistet sich in der Anfangsphase einige Fehlpässe und ermöglicht den Gastgebern so die eine oder andere Konterchance. Bisher ist aber noch nichts passiert.

5. Minute: Erster Abschluss für die Gäste. Gnabry zieht aus knapp 20 Metern einfach mal ab, Ukraines Schlussmann Bushchan ist aber auf dem Posten und kann den Schuss abwehren.

3. Minute: Die 20.000 Zuschauer machen ordentlich Lärm. Eher ungewohnte Kulisse in dieser Zeit.

1. Minute: Der Ball rollt in Kiew!

20:40 Uhr: Die DFB-Elf hat noch nie ein Nations-League-Spiel gewonnen - vielleicht klappt es ja heute? Es wird jedenfalls mal wieder Zeit. Gleich geht's los!

20:35 Uhr: "Ich glaube auch, dass es für uns alle schön ist, wenn Zuschauer da sind, wenn eine gewisse Stimmung vorherrscht. Darauf kann man sich freuen“, sagte Löw zu den im Stadion erwarteten 20.000 Zuschauern! Und das mitten im Risikogebiet Ukraine…

20:31 Uhr: Bundestrainer Löw tritt am Samstagabend in der Ukraine mit allen fünf verfügbaren Akteuren des FC Bayern München an. Neben Kapitän Manuel Neuer stehen auch Niklas Süle, Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Serge Gnabry in die Startelf.

20.30 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker. Heute gibt es das Nations-League-Spiel der DFB-Elf gegen die Ukraine - viel Spaß!