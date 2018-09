Novum: Helene Fischers Appell gegen Gewalt und Rassismus

Schlagersängerin Helene Fischer hat bei einem Konzert in Berlin an ihre Fans appelliert, ein Zeichen gegen Rassismus und Gewalt zu setzen. Vor dem Hintergrund der jüngsten Ereignisse in Chemnitz sagte sie am Dienstagabend (04.09.2018) auf der Bühne der Mercedes Benz-Arena: "Erhebt gemeinsam mit mir die Stimmen: gegen Gewalt, gegen Fremdenfeindlichkeit." Das Publikum reagierte mit verhaltenem Jubel darauf.

Wenige Stunden vor dem Auftritt hatte die 34-Jährige sich auf Instagram und Facebook zu den ausländerfeindlichen Übergriffen in Chemnitz geäußert. "Wir können und dürfen nicht ausblenden, was zur Zeit in unserem Land passiert, doch wir können zum Glück auch sehen wie groß der Zusammenhalt gleichzeitig ist - das sollte uns stolz machen", schrieb Fischer Stunden vor dem Konzert.

Ausnahme von der Regel

Bisher hatte Deutschlands Schlager-Queen politische Statements stets vermieden. Beim Berliner Konzert begründete sie diese Haltung so: "Ich äußere mich nicht oft zu politischen Dingen, gebe nie politische Statements, denn meine Sprache ist die Musik". Dann jedoch folgte die Ausnahme von der Regel: "Und deswegen heute Abend, jetzt und hier gemeinsam mit euch: Wir setzen auch ein Zeichen."

Helene Fischer: Eine Karriere, die "atemlos" macht An der Spitze Mit ihrem jüngsten Album "Helene Fischer" legte die Sängerin den erfolgreichsten Albumstart der vergangenen 15 Jahre hin. Bereits im Vorfeld sammelten sich die Vorbestellungen. Die 1984 in Sibirien geborene und in Rheinland-Pfalz aufgewachsene Schlagersängerin ist derzeit der größte Star der deutschen Musikbranche. Dazu ein paar Zahlen...

Helene Fischer: Eine Karriere, die "atemlos" macht Frau der Rekorde Mehr als zehn Millionen Tonträger hat Helene Fischer allein in Deutschland verkauft. "Farbenspiel" mit dem Ohrwurm "Atemlos..." war das erste Album, das zweimal in Folge auf Platz eins der deutschen Jahrescharts thronte (2013 und 2014). Zugleich wurde es 250.000 Mal heruntergeladen - Rekord für ein Album eines deutschen Künstlers.

Helene Fischer: Eine Karriere, die "atemlos" macht Weltmeisterliche Feier Auf dem Höhepunkt des "Atemlos"- Hypes schien es nur noch Helene-Fans zu geben, quer durchs Land und durch alle Bevölkerungsschichten. Sogar die Fußball-Nationalmannschaft (allen voran Bastian Schweinsteiger, zweiter von links) gehörte dazu: Die frisch gekürten Weltmeister wurden 2014 bei der Willkommens-Party in Berlin von der Sängerin empfangen – und grölten textsicher mit.

Helene Fischer: Eine Karriere, die "atemlos" macht Die große Show Live ist die ausgebildete Musicaldarstellerin eine vielseitige Entertainerin. Der Mix aus Schlagerpop, Rock und Klassik kommt an: Mehr als eine Million Zuschauer kamen zu ihrer letzten Tournee. Ein Mammutprogramm hat sich die Sängerin für diesen Herbst vorgenommen: Mehr als 70 Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz wird sie spielen, meist an fünf aufeinander folgenden Tagen pro Stadt.

Helene Fischer: Eine Karriere, die "atemlos" macht Noch höher hinaus Von "spektakulär" bis "bombastisch" reichen die Adjektive, die Helene Fischers kommende Tournee anpreisen, noch bevor sie auch nur ein Fan gesehen hat. Der Grund: Die Sängerin hat sich für das neue Programm Unterstützung bei "45 Degrees" geholt, einem Ableger des Entertainment-Unternehmens "Cirque du Soleil". Akrobatik war allerdings schon seit längerem Teil ihres Auftritts, wie dieses Bild zeigt.

Helene Fischer: Eine Karriere, die "atemlos" macht Glamour-Paar Lebenspartner Florian Silbereisen (links) wird dann wieder länger auf seine Helene verzichten müssen. Bei ihm fing übrigens alles an: In seinem "Hochzeitsfest der Volksmusik" hatte Helene Fischer 2005 ihren ersten Fernsehauftritt. Seitdem stand sie unzählige Male vor der Kamera und moderiert auch selbst - etwa "Die Helene Fischer Show", die seit 2011 jährlich am 1. Weihnachtstag ausgestrahlt wird.

Helene Fischer: Eine Karriere, die "atemlos" macht Doppelgängerin Sie hat gut lachen: 16 Echos, zwei Bambis und viele weitere Preise konnte Helene Fischer im Laufe ihrer Karriere bereits einheimsen. Aber das hier ist wohl der ultimative Beweis, dass frau es geschafft hat: Eine Wachsfigur bei Madame Tussauds. Wenn auch nur beim Berliner Ableger. Seit 2011 steht - oder vielmehr hängt - dieses Double dort. Frisur und Outfit werden regelmäßig angepasst. Autorin/Autor: Katharina Abel



kk/bb (dpa)