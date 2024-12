Nordkoreanischer Soldat in der Ukraine gefangen genommen

Nordkoreanische Soldaten unterstützen Russland an der Front im Krieg gegen die Ukraine. Laut Südkoreas Geheimdienst ist jetzt erstmals ein Nordkoreaner in der Ukraine festgesetzt worden.

Im Ukraine-Krieg ist der erste in ukrainische Gefangenschaft geratene Soldat aus Nordkorea nach Geheimdienstberichten verstorben. Der auf der Seite Russlands kämpfende Soldat sei am Donnerstag bei einem Einsatz in der russischen Frontregion Kursk gefangen genommen worden und an diesem Freitag seinen schweren Verwundungen erlegen, meldete Südkoreas Nachrichtenagentur unter Berufung auf den südkoreanischen Geheimdienst (NIS). Der NIS wiederum bezieht sich auf den "Nachrichtendienst eines befreundeten Landes". Um welchen es sich dabei handelt, ist nicht bekannt.

Moskau hatte seine Streitkräfte im Angriffskrieg gegen die Ukraine kürzlich durch nordkoreanische Truppen verstärkt. Nach Angaben der USA und Südkoreas sind etwa 10.000 Soldaten aus Nordkorea in Russland stationiert. Nach ukrainischen Angaben kämpfen sie an der Seite der russischen Truppen in der teilweise von Kiew kontrollierten russischen Grenzregion Kursk.

Ausbau der Zusammenarbeit: Russlands Staatschef Wladimir Putin (l.) zu Besuch bei Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un im Juni Bild: GAVRIIL GRIGOROV/AFP/Getty Images

Mehr als 3000 nordkoreanische Soldaten sollen bereits getötet oder verwundet worden sein. Diese nicht unabhängig überprüfbare Schätzung nannte der ukrainische Präsident, Wolodymyr Selenskyj, kürzlich nach einer Sitzung des Oberkommandos der ukrainischen Streitkräfte. Der südkoreanische Generalstab gibt dagegen die Zahl von 1000 verwundeten oder getöteten nordkoreanischen Soldaten an.

Nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine im Februar 2022 haben die beiden autokratisch geführten Länder ihre militärische Zusammenarbeit ausgebaut. Im Juni unterzeichneten Russland und Nordkorea einen Verteidigungspakt, ab Mitte Oktober gab es die ersten Berichte über die Entsendung nordkoreanischer Soldaten nach Russland.

