Nordkorea befiehlt Massenproduktion von Kamikaze-Drohnen

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat zur Massenproduktion von Kamikaze-Drohnen in seinem Land aufgerufen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtete, beaufsichtigte Kim zum wiederholten Mal in diesem Jahr einen Drohnen-Test. Dabei habe er betont, dass für neu entwickelte Militärdrohnen schnellstmöglich eine "Massenproduktion in vollem Umfang" beginnen müsse.

Hilfe von Russland?

Nordkorea hatte erstmals im August Kamikaze-Drohnen aus eigener Produktion vorgestellt. Angesichts der zuletzt immer engeren Zusammenarbeit der Führungen in Pjöngjang und Moskau liegt Experten zufolge die Vermutung nahe, dass Nordkorea diese Fähigkeit infolge des vertieften Bündnisses mit Russland erlangt haben könnte.

Wieder machte sich Kim persönlich ein Bild von einem Test der Drohnen - dieses Foto wurde von der nordkoreanischen Regierung verbreitet Bild: KCNA VIA KNS/AFP

Schon im August hatte Kim die Produktion weiterer Kamikaze-Drohnen gefordert. Damit sind unbemannte Flugobjekte gemeint, die mit Sprengstoff bestückt sind und gezielt in feindlichen Ziele einschlagen können. Die Waffen werden unter anderem auch im Ukraine-Krieg flächendeckend eingesetzt, wo Russland Unterstützung von Nordkorea bekommt.

Umfassendes Abkommen zwischen Russland und Nordkorea

Das Außenministerium der USA hatte kürzlich behauptet, dass bereits Tausende nordkoreanische Soldaten bei den Kämpfen in der russischen Grenzregion nahe Kursk gegen ukrainische Soldaten im Einsatz seien.

Nach Angaben des südkoreanischen Geheimdienstes hat Nordkorea über 10.000 Soldaten nach Russland entsandt. Kims Führung unterstützt die russische Armee auch mit Artilleriemunition in großem Umfang. Zuletzt hatten Nordkorea und Russland ein umfassendes Abkommen ratifiziert, welches unter anderem einen gegenseitigen Verteidigungspakt beinhaltet.

