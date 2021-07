Nord Stream 2: Einigung mit den USA?

Durch die Pipeline soll bald russisches Erdgas nach Deutschland fließen, zur Sicherung der europäischen Energieversorgung, so die deutsche Seite. Der Konflikt um die Röhren gilt allerdings als der dickste Brocken für die Wiederannäherung zwischen Washington und Berlin, seit US-Präsident Joe Biden im Amt ist. Denn die amerikanische Seite fürchtet, Europa würde durch die Energielieferungen zu abhängig von Moskau und die Pipeline könne den Gas-Transitländern Ukraine und Polen schaden.

Bei ihrem Treffen in der vergangenen Woche im Weißen Haus konnten Bundeskanzlerin Merkel und Präsident Biden die heiße Kartoffel nicht aus dem Weg räumen. Seither liefen aber Beratungen auf Hochtouren, und nun berichten mehrere Medien, eine Vereinbarung sei so gut wie fertig.

Nord Stream 2 - Thema im Weißen Haus zwischen Bundeskanzlerin Merkel und US-Präsident Biden

"Nützliche Vorschläge"

Offiziell klang das am Dienstag zunächst nur so: "Wir haben noch keine endgültigen Details zu verkünden, aber ich denke, ich kann bald mehr sagen", so der Sprecher des US-Außenministeriums Ned Price. "Die Deutschen haben nützliche Vorschläge gemacht", sagte er mit Blick auf den Besuch von Kanzlerin Merkel. In Berlin hieß es am Mittwoch zu den Berichten lediglich, man sei "weiter im Gespräch".

Die beiden Staaten hätten sich darauf verständigt, Sanktionen gegen Russland zu ergreifen, falls die Gaspipeline von Russland dazu verwendet werden sollte, der Ukraine oder anderen osteuropäischen Länder zu schaden, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Price hatte am Dienstag gesagt, man sei dem gemeinsamen Ziel nähergekommen, um "Russland daran zu hindern, Energieströme als Waffe einzusetzen."

Wie genau das geschehen soll, wurde zunächst nicht bekannt. Allerdings dringen erste Details zu einer finanziellen Unterstützung der Ukraine durch: Deutschland habe zugestimmt, sich an einem neuen Fonds in Höhe von einer Milliarde Dollar zu beteiligen, um der Ukraine bei der Umstellung auf sauberere Energiequellen zu helfen und ihre Energiesicherheit zu verbessern, teilte einer der beiden Insider mit.

Millionen für die Ukraine

Die Agentur Bloomberg berichtete, die Bundesregierung habe 175 Millionen Dollar an staatlichen Mitteln zugesagt und wolle zudem einen Sonderbeauftragten ernennen, der bilaterale Projekte mit der Ukraine mit weiteren 70 Millionen Dollar vorantreiben soll. Damit soll die Ukraine stärker in den Prozess der Energiewende in Europa eingebunden werden. Das Wall Street Journal berichtete ebenfalls über eine bevorstehende Einigung.

Auch Polen, das zu den schärfsten Kritikern von Nord Stream 2 gehört, würde Deutschland damit womöglich entgegenkommen. Vor allem Warschau treibt nämlich die sogenannte Drei-Meere-Initiative voran, mit der zwölf Länder Ost- und Südosteuropas Infrastrukturprojekte zwischen Ostsee und Schwarzem Meer realisieren wollen. Derek Chollet, ein enger Mitarbeiter von US-Außenminister Antony Blinken, ist denn auch diese Woche in der Ukraine und in Polen, um ein gutes Wort für den Deal mit Deutschland einzulegen.

Die Ukraine nimmt derzeit noch jährlich drei Milliarden Dollar Transitgebühren mit Pipelines ein, die durch das Land laufen. Kiew sieht Nord Stream 2 aber auch als eine "potenzielle Bedrohung der Sicherheit der Ukraine", so der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij unlängst bei einem Besuch in Berlin.

"Potenzielle Bedrohung"

Dem wollen Berlin und offenbar auch Washington mit dem Versuch begegnen, eine Verlängerung des geltenden russisch-ukrainischen Transitvertrages über 2024 hinaus zu erreichen. Wie, ist noch nicht bekannt. Zudem haben solche Vereinbarungen Russland auch in der Vergangenheit nicht abgehalten, die ukrainische Halbinsel Krim zu annektieren und einen schleichenden Krieg im Osten der Ukraine in Gang zu halten.

Russisches Verlegeschiff "Fortuna" bei den Arbeiten an Nord Stream 2

Der geopolitische Hintergrund der Pipeline-Frage wird für die US-Regierung auch im Kongress in Washington zu einem Problem werden, sollte eine Einigung mit Deutschland erreicht werden. Abgeordnete und Senatoren von Republikanern und Demokraten laufen seit jeher Sturm gegen Nord Stream 2.

Bislang gelten Sanktionsdrohungen der USA gegen die Betreiber von Nord Stream 2, die derzeit nur ausgesetzt sind; durch eine Einigung sollen sie ganz aufgehoben werden. Die Pipeline durch die Ostsee - ein elf Milliarden Dollar teures Projekt - ist zu 98 Prozent fertig. Nach Angaben der Betreiber soll sie noch in diesem Jahr in Betrieb genommen werden.

ar/hb (dpa, rtr, ap – Archiv)