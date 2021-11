Die nigerianische Filmindustrie gilt als die zweitgrößte der Welt. Am laufenden Band werden in der Hauptstadt Lagos Filme produziert. Die Filme finden in vielen Ländern Afrikas großen Anklang.

In Nigeria werden seit den 1970er-Jahren Filme gedreht, der eigentliche Boom setzte jedoch in den 1990er-Jahren ein. "Living in Bondage" hieß der 1992 auf VHS gedrehte Film von Chris Obi Rapu, der trotz eines geringen Budgets zu einem Riesenerfolg wurde. Die niedrigen Kosten und schnelle Produktionszeit inspirierten viele Nachahmer und führten bald zu einer bis heute florierenden Filmbranche mit hunderttausenden Arbeitsplätzen. Nach Indien ist demnach die nigerianische Filmindustrie die zweitgrößte der Welt - und liegt damit vor den USA.