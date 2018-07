Nico: Vom Supermodel zur "Priesterin der Finsternis"

Schönheit, Supermodel, Stilikone: Christa Päffgen, 1938 in Köln geboren und nach dem Krieg in Berlin aufgewachsen, hat es bereits in jungen Jahren zu internationalem Ruhm geschafft. Mit 17 modelt sie in Paris für Magazine, Fotografen geben ihr den Künstlernamen Nico, mit dem sie weiterzieht nach New York und in eine Welt ohne Zwänge und Grenzen eintaucht.

Das Biopic "Nico, 1988" kehrt die Scherben dessen zusammen, was Ende der 1980er Jahre vom Ruhm der vorangegangenen Jahrzehnte übrig geblieben ist. Der Film zeigt Nico in ihrem letzten Lebensjahr, gezeichnet von Drogen und der Anstrengung, als eigenständige Künstlerin anerkannt zu werden. Denn das ist ihr Motiv: die Emanzipation, das Ausbrechen aus den Strukturen der Vergangenheit, die ihr oberflächlich zwar grenzenlos schienen, in denen sie sich aber dennoch nur fremdbestimmt bewegen konnte.



Nico will mehr als nur schön sein

Nico gilt als eines der ersten Supermodels und als Wegbereiterin für Punk und Gothik, sie schläft mit unzähligen berühmten Männern, bekommt einen Sohn von Alain Delon und, wird zur Muse des New Yorker Künstlers Andy Warhol, in dessen "Factory"-Ateliers sie Mick Jagger, Jim Morrison und Lou Reed trifft. Sie wird auch als Schauspielerin bezeichnet, was vor allem auf einen Auftritt in Federico Fellinis "La Dolce Vita" zurückgeht, in dem sie sich kurz selbst spielt. Ist es das, worüber sich ein selbstbestimmter Mensch definieren lassen will?, fragt sie sich immer wieder.

Nico, 1972: Das einstige Model wendet sich dem Düsteren zu. Ihr Album "The End..." bewirbt die Plattenfirma mit der Frage: "Warum Selbstmord begehen, wenn Sie diese Platte kaufen können?"

Nico will aus der Welt der Schönen ausbrechen und findet einen Verbündeten: Heroin. Es hilft ihr, sich von ihrem Image zu entfernen, im Auftreten und erst recht im Aussehen. Der körperliche Verfall ist erwünscht. In einer Szene des Films sitzt Nico, verkörpert die von der dänischen Schauspielerin Trine Dyrholm, vor einem Spiegel und sagt: "Bin ich hässlich? Gut, ich war nicht glücklich, als ich schön war."

Keine Sympathieträgerin

Der Film zeigt keinen gefallenen Engel, Nico ist alles andere als eine Sympathieträgerin. Ihren Sohn Ari, dessen Vaterschaft Delon nie anerkannt hat, soll sie im Kindesalter mit auf New Yorker Partys genommen haben, wo auf den Tischen verschiedene Drogen griffbereit lagen. Er wuchs schließlich bei Delons Mutter auf. Als er mit 19 zu Nico zurückkehrte, führte sie ihn ans Heroin heran und teilte mit ihm das Spritzbesteck.

Im Film tingelt Nico, die Ende der 60er Jahre auf dem Debütalbum von Velvet Underground mitsang und danach sechs Soloalben aufnahm, darunter Chelsea Girl“ (1967) in den 80ern über kleine Bühnen und beschimpft ihre Band vor den Augen des Publikums. Ihren morbiden Texten verdankt sie den Titel "Priesterin der Finsternis". Längst will sie nicht mehr Nico sein, sondern wieder Christa genannt werden.

"Bin ich hässlich?", fragt sich Nico im Film - und empfindet die bejahende Antwort als Befreiung

Die Hauptdarstellerin Trine Dyrholm und die italienische Regisseurin Susanna Nicchiarelli widerstehen der Versuchung, beim Zuschauer Mitgefühl für die Protagonistin zu erzeugen. Die Atmosphäre der Inszenierung ist schlicht trist und steht damit im krassen Gegensatz zur bunten Welt der High Society, deren Aushängeschild Nico einst gewesen ist. Dyrholm sang alle Passagen selbst, was angesichts des häufig schiefen Gesangs und des harten deutschen Akzents von Nico eine Herausforderung gewesen sein dürfte.

"Nico, 1988" startet am 18. Juli in den deutschen Kinos - zum 30. Todestag der Künstlerin, die am 18. Juli 1988 auf Ibiza nach einem Fahrradunfall im Alter von 49 Jahren starb.